Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Вторую часть "Дюны" сняли на объективы, которые переоборудовали украинцы — детали arrow

Вторую часть "Дюны" сняли на объективы, которые переоборудовали украинцы — детали

3 марта 2024 21:38
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Вторую часть "Дюны" сняли на объективы, которые переоборудовали украинцы — детали
Актеры фильма "Дюна: Часть вторая". Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На этой неделе в мировой прокат, и в частности в украинский, вышла вторая часть фильма "Дюна" режиссера Дэнни Вильнева. Часть сцен снимали на ретро объективы, переоборудованные украинцами.

Об этом в своем Facebook рассказал представитель IronGlass Константин Гаркавый.

Читайте также:

Украинцы присоединились к съемкам "Дюна: Часть вторая"

По словам Константина, в съемочном процессе фильма с суперзвездами активно участвовали объективы производства IronGlass x VLFV Lens Rehousing — User Group. Разработка корпуса и механики была начата в 2021 году, в начале 2022-го были изготовлены очередные прототипы, а затем началась полномасштабная война.

"Несмотря на тяжелые времена команда продолжала работать, кто-то на местах, кто-то дистанционно из окопов. Я очень рад, что мы успели вовремя сделать предсерийные железки для Грейга Фрейзера, и он по полной использовал их на съемочной площадке "Дюны", — рассказал представитель британской компании.

Вторую часть "Дюны" сняли на объективы, которые переоборудовали украинцы — детали - фото 1
Фото: Facebook/Kostiantyn Harkavyi

Гаркавый отметил, что среди тысяч других вариантов были выбраны именно MKll от IronGlass. Они отлично отработали без нареканий на механику и оптическую составляющую.

"Даже в сложные времена в воюющей стране можем делать качественный продукт мирового уровня и оказаться причастным к ярким кинособытиям. Поэтому мы продолжаем упорно работать, чтобы вы могли наслаждаться ярким кино", — подытожил Константин.

Вторую часть "Дюны" сняли на объективы, которые переоборудовали украинцы — детали - фото 2
Объективы от украинцев для фильма "Дюна: Часть вторая". Фото: Facebook/Kostiantyn Harkavyi

Некоторые СМИ начали подавать новости, что IronGlass — это объективы украинского производства. Впрочем, оказалось, что компания берет за основу еще советские объективы и подстраивает их под современное оборудование.

Вторую часть "Дюны" сняли на объективы, которые переоборудовали украинцы — детали - фото 3
Скриншоты: Facebook/Kostiantyn Harkavyi
Вторую часть "Дюны" сняли на объективы, которые переоборудовали украинцы — детали - фото 4
Скриншот: Facebook/Kostiantyn Harkavyi

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе. Также мы рассказывали, что рабочую версию фильма Буча показали в США.

украинцы
кино
Голливуд
съемки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

20 февраля 2024

20:36 Кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года — полный перечень

1 марта 2024

08:21 Жирона продаст Цыганкова — куда перейдет украинец

20 февраля 2024
Новость с видео

04:17 Мясистые и сладкие помидоры будете собирать ведрами — какой сорт посадить в 2024 году