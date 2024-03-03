Вторую часть "Дюны" сняли на объективы, которые переоборудовали украинцы — детали

Актеры фильма "Дюна: Часть вторая". Фото: Reuters

На этой неделе в мировой прокат, и в частности в украинский, вышла вторая часть фильма "Дюна" режиссера Дэнни Вильнева. Часть сцен снимали на ретро объективы, переоборудованные украинцами.

Об этом в своем Facebook рассказал представитель IronGlass Константин Гаркавый.

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По словам Константина, в съемочном процессе фильма с суперзвездами активно участвовали объективы производства IronGlass x VLFV Lens Rehousing — User Group. Разработка корпуса и механики была начата в 2021 году, в начале 2022-го были изготовлены очередные прототипы, а затем началась полномасштабная война.

"Несмотря на тяжелые времена команда продолжала работать, кто-то на местах, кто-то дистанционно из окопов. Я очень рад, что мы успели вовремя сделать предсерийные железки для Грейга Фрейзера, и он по полной использовал их на съемочной площадке "Дюны", — рассказал представитель британской компании.

Фото: Facebook/Kostiantyn Harkavyi

Гаркавый отметил, что среди тысяч других вариантов были выбраны именно MKll от IronGlass. Они отлично отработали без нареканий на механику и оптическую составляющую.

"Даже в сложные времена в воюющей стране можем делать качественный продукт мирового уровня и оказаться причастным к ярким кинособытиям. Поэтому мы продолжаем упорно работать, чтобы вы могли наслаждаться ярким кино", — подытожил Константин.

Объективы от украинцев для фильма "Дюна: Часть вторая". Фото: Facebook/Kostiantyn Harkavyi

Некоторые СМИ начали подавать новости, что IronGlass — это объективы украинского производства. Впрочем, оказалось, что компания берет за основу еще советские объективы и подстраивает их под современное оборудование.

Скриншоты: Facebook/Kostiantyn Harkavyi

Скриншот: Facebook/Kostiantyn Harkavyi

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе. Также мы рассказывали, что рабочую версию фильма Буча показали в США.