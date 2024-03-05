Вторая "Дюна" за первый уикенд проката в Украине собрала почти 33 млн гривен

Фото из фильма "Дюна: Часть вторая". Фото: скриншот Youtube

Фильм студии Warner Bros "Дюна: Часть вторая" , вышедший в украинский прокат 29 февраля, за первый уикенд собрал почти 33 миллиона гривен. Премьера побила все рекорды фильмов в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Об этом пишет издание bit.ua.

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Вторая "Дюна" появилась на экранах украинских кинотеатров 29 февраля и уже за первые выходные проката собрала 32,6 млн. гривен.

Просмотры премьеры побили все рекорды с начала полномасштабного вторжения РФ и лента вошла в тройку самых успешных стартов фильмов Warner Bros. в Украине, уступив только "Дюне" 2021 года с прокатом в 34,3 млн грн и "Фантастическим зверям: Преступления Гриндельвальда" 2018 года - с 39,2 млн.

Фото из фильма "Дюна: Часть вторая". Фото: скриншот Youtube

Первая и вторая часть "Дюны" экранизированы на основе романа Фрэнка Герберта. Сюжет рассказывает о приключениях Пола Атрида и его семьи на планете Арракис.

Напомним, ранее мы писали, что по итогам кассовых сборов фильм "Дюна: Часть вторая" за первые дни занял первое место в кинопрокате Северной Америки. Также мы рассказывали, что рабочую версию фильма Буча показали в США.