Стали відомі перші касові збори нової частини фільму Дюна

Акторка Зендея на прем'єрі фільму "Дюна: Частина друга". Фото: Reuters

Продюсери підбили підсумки касових зборів фільму "Дюна: Частина друга" за перші дні. Стрічка режисера Дені Вільньова посіла перше місце, зокрема, в кінопрокаті Північної Америки.

Про це повідомляє видання Variety.

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Касові збори фільму "Дюна: Частина друга"

Напередодні прокату студія Warner Bros скромно спрогнозувала стартові збори у 65 мільйонів доларів, хоча більшість прогнозистів вважали, що виторг перевищить 80 мільйонів доларів. І останні виявилися правими. У домашньому прокаті фільм зібрав 81,5 млн доларів. А сумарно за перший вікенд у стрічки вже є в активі 178,5 млн доларів.

Зазначимо, що перша частина, яка вийшла 2021 року стартувала з 41 млн доларів в домашньому прокаті. Сумарно ж фільму тоді вдалось зібрати 433 млн доларів. Ймовірно, "Дюна: Частина друга" покращить цей показник.

Касові збори фільму "Дюна: Частина друга" станом на 04.03.2024. Скриншоти: Box Office Mojo

Про фільм "Дюна: Частина друга"

В основу сюжету покладено однойменний роман Френка Герберта. За мотивами книги створено низку відеоігор та настільних ігор. Книга вийшла друком 1965 року, і відтоді її неодноразово намагалися екранізувати.

Події розгортаються на пустельній планеті Арракіс, де видобувається найцінніша у світі речовина — "прянощі". Нащадок Дому Атрідів Пол (Тімоті Шаламе) приєднується до фременів, які діють під проводом Стілгара (Хав'єр Бардем). Разом із ним його матір Джессіка (Ребекка Ферґюсон).

Вони вирушають на зустріч страшному та невідворотному майбутньому — війні, що охопить усі відомі куточки імперії.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат. Також ми розповідали, що робочу версію фільму "Буча" показали у США.