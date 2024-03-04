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Стали известны первые кассовые сборы новой части фильма Дюна

4 марта 2024 06:44
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Стас Кожушко
Редактор
Стали известны первые кассовые сборы новой части фильма Дюна
Актриса Зендея на премьере фильма "Дюна: Часть вторая". Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Продюсеры подвели итоги кассовых сборов фильма "Дюна: Часть вторая" за первые дни. Лента режиссера Дени Вильнева заняла первое место, в частности, в кинопрокате Северной Америки.

Об этом сообщает издание Variety.

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Кассовые сборы фильма "Дюна: Часть вторая"

В преддверии проката студия Warner Bros скромно спрогнозировала стартовые сборы в 65 миллионов долларов, хотя большинство критиков считали, что выручка превысит 80 миллионов долларов. И последние оказались правыми. В домашнем прокате фильм собрал 81,5 млн долларов. А суммарно за первый уикенд у ленты уже есть в активе 178,5 млн долларов.

Отметим, что первая часть, вышедшая в 2021 году, стартовала с 41 млн долларов в домашнем прокате. Суммарно фильму тогда удалось собрать 433 млн долларов. Вероятно, "Дюна: Часть вторая" улучшит этот показатель.

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Кассовые сборы фильма "Дюна: Часть вторая" по состоянию на 04.03.2024. Скриншоты: Box Office Mojo

О фильме "Дюна: Часть вторая"

В основу сюжета положен одноименный роман Фрэнка Герберта. По мотивам книги создан ряд видеоигр и настольных игр. Книга вышла в свет в 1965 году, и с тех пор ее неоднократно пытались экранизировать.

События разворачиваются на пустынной планете Арракис, где добывается самое ценное в мире вещество — пряности. Потомок Дома Атридов Пол (Тимоти Шаламе) присоединяется к фременам, действующим под руководством Стилгара (Хавьер Бардем). Вместе с ним его мать Джессика (Ребекка Фергюсон).

Они отправляются навстречу страшному и неотвратимому будущему — войне, которая охватит все известные уголки империи.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат. Также мы рассказывали, что рабочую версию фильма Буча показали в США.

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