"Дюна 2" бьет рекорды — лента стала самой кассовой премьерой года

Кинолента "Дюна 2". Фото: скриншот YouTube

Научно-фантастический сиквел режиссера Дэнни Вильнева "Дюна 2" стал самым кассовым фильмом 2024 года в мировом кинопрокате. За почти две недели лента собрала около 500 миллионов долларов.

Об этом сообщает Variety.

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Вторая часть "Дюны" за несколько недель собрала 494,7 млн долларов в мировом прокате, в том числе 208 млн долларов в Северной Америке и 289,4 млн долларов в Европе и Азии.

После выходных этот показатель должен превысить отметку в 500 млн долларов. Такой успех бьет все рекорды мирового проката фильмов в постпандемическое время.

Вторая часть "Дюны" превзошла первую, которая в 2021 году собрала 108 миллионов долларов.

Однако стоит учитывать, что премьеру первой "Дюны" из-за эпидемии коронавируса зрители могли посмотреть не только в кинотеатрах, но и на стриминговой платформе HBO Max.

Сколько стоили съемки "Дюна 2"

Warner Bros. и Legendary Entertainment выступили сопродюсерами и профинансировали съемки "Дюны 2". Производство ленты стоило кинокомпаниям 190 млн долларов и еще около 100 млн долларов они потратили на ее продвижение в мировом кинопрокате.

Напомним, ранее мы писали, что по итогам кассовых сборов фильм "Дюна: Часть вторая" за первые дни занял первое место в кинопрокате Северной Америки. Также мы рассказывали, что рабочую версию фильма Буча показали в США.