ТОП-8 самых лучших биографических фильмов на Netflix

Уже на Netflix — 8 самых лучших биографических фильмов
Биографические фильмы — это то, что любит смотреть не так много людей, а тем, кому нравится этот жанр, предлагаем насладиться самыми лучшими картинами. Мы рассказываем о восьми самых лучших фильмах биографического жанра, которые можно посмотреть на платформе Netflix.
Новини.LIVE делится подборкой самых лучших биографических фильмов на Netflix.
Большая игра
В фильме 2017 года рассказывается биография женщины по имени Молли Блум, занимающейся профессиональным лыжным спортом. Многие годы героиня, которую сыграла актриса Джессика Честейн, организовывала незаконные игры в покер с очень важными людьми.
Секретное досье
В 1970-тых годах две известные газеты обнародовали секретную информацию о войне во Вьетнаме, из-за чего подвергли сомнению администрацию Ричарда Никсона, который в то время был президентом Америки. Главных героев в фильме 2017 года сыграли Мэрил Стрип и Том Хэнкс.
Джобс
В сюжете картины 2013 года — история легендарного Стива Джобса, который вместе со Стивом Возняком создал Apple в гараже. Фильм очень четко демонстрирует, как можно хорошо делать свое дело. "Джобс" — картина о человеке, который позже становится профессиональным технологом и страдает из-за опытов с психоделическими препаратами.
Игра в имитацию
Алан Тюринг был пионером в области компьютерной математики и помог армии Великобритании взломать коды машины немецких военных, с помощью чего британская армия победила во Второй мировой войне. Кстати, этот фильм 2014 года через год номинировали на все ключевые награды.
Стивен Хокинг. Теория всего
Главными героями истории любви физика-теоретика Стивена Хокинга стали Эдди Рэдмейн и Фелисити Джонс. Кстати, этот фильм 2014 года помог Рэдмейну получить награду премии "Оскар" за лучшую мужскую роль, а саму ленту номинировали сразу на четыре награды.
Афера в Майами
В центре сюжета фильма 2019 года — пилот по имени Рене Гонсалес, уехавший из Гаваны, чтобы проникнуть в группу противников Фиделя Кастро, которые хотели убрать правительство на Кубе.
Операция "Арго"
На главную роль в этом фильме пригласили актера Бена Аффлека, сыгравшего агента ЦРУ. По сюжету, агент пытается спасти дипломатов из США в начале иранского кризиса. Именно эта лента 2012 года получила награду "Оскар" за лучший фильм.
Манк
В ленте 2020 года речь идет об известном сценаристе Голливуда, которого сыграл актер Гэри Олдман. Режиссер Дэвид Финчер вдохновился настоящим шедевром Орсона Уэллса в 1941 году под названием "Гражданин Кейн".
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