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Важка жіноча доля — 7 захопливих стрічок про художниць

1 квітня 2024 23:37
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
ТОП-7 найцікавіших фільмів про жінок-художниць
Фрагмент з фільму "Камілла Клодель". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Є чимало цікавих фільмів, які демонструють ті чи інші проблеми або розповідають про життя людей різних професій, наприклад, художників. Тому ми представляємо сім захопливих стрічок, які показують життя жінок-художниць.

Новини.LIVE ділиться найкращою добіркою фільмів про жінок-художниць.

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У присутності художника

Фільм 2012 року розповідає про перформанс Марини Абрамович, який тривав 736,5 годин, де кожен міг сісти навпроти художниці та подивитися в її очі. Кульмінацією сюжету цієї стрічки став момент, коли перед жінкою сів художник, з яким вона жила і робила спільні перфоманси більше десяти років поспіль.

Сцена из фильма "В присутствии художника"
Сцена з фільму "У присутності художника". Фото: Pinterest

Хутро. Уявний портрет Діани Арбус

Стрічка 2006 року режисера Стівена Шейнберга розповідає про доньку заможного американського промисловця, яка знімала для відомих журналів Vogue і Glamour. Жінка стала дуже популярною завдяки знімкам неповноцінних людей і представників ЛГБТ-спільноти.

Кадр из ленты "Мех. Воображаемый портрет Дианы Арбус"
Кадр зі стрічки "Хутро. Уявний портрет Діани Арбус". Фото: Pinterest

Камілла Клодель

У сюжеті стрічки 1988 року — історія кохання скульпторки та її вчителя, розставання з яким призвело до того, що родичі жінки відправили її до клініки душевнохворих. Головним злодієм фільму є рідний брат героїні, який вирішував долю своєї сестри.

Кадр из фильма "Камилла Клодель"
Кадр з фільму "Камілла Клодель". Фото: Pinterest 

Артемізія

Фільм 1997 року розповідає про життя художниці з Італії на ім’я Артемізія, яка спочатку вчилася живопису в рідного батька, а потім її віддали в наукову сферу. Пейзажист, до якого потрапила героїня, спокусив жінку, а деякі джерела навіть кажуть, що зґвалтував її. 

Фрагмент из фильма "Артемизия" 1997 года
Фрагмент з фільму "Артемізія" 1997 року. Фото: Pinterest 

Фріда

У центрі сюжету фільму 2002 року — мексиканська художниця, яку зіграла акторка Сальма Хаєк. Головна героїня страждала від поліомієліту і пережила багато важких операцій після того, як потрапила у серйозну ДТП у 18 років. 

Актриса Сальма Хайек в фильме "Фрида"
Акторка Сальма Хаєк у фільмі "Фріда". Фото: Pinterest

Серафина Санліська

Французька художниця все своє життя працювала на чорних роботах, а на заробітну плату купувала собі фарби і холсти, щоб малювати. За сюжетом фільму 2008 року, колекціонер і перший покупець Пікассо, а також першовідкривач Руссо Вільгельм Уде приїхав до Санлісу і помітив, що його служниця є доволі розумною художницею.

Сцена из фильма "Серафина из Санлиса" 2008 года
Сцена з фільму "Серафина Санліська" 2008 року. Фото: Pinterest

Буйна

У двох серіях фільму 1989 року розповідається про українську художницю з Київщини, яка повинна була народжувати дітей і поратися по господарству, але відмовилася від шлюбу. Жінка отримала право бути художницею дуже важкою ціною, адже поставила перед батьками ультиматум — чи втопитися, чи малювати.

Кадр из фильма "Буйная" 1989 года
Кадр з фільму "Буйна" 1989 року. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про найзахопливіші фільми про проблеми психічно хворих людей. 

Раніше ми розповідали про цікаві фільми, які здатні довести до сліз кожного глядача. 

Також ми повідомляли про найкращі біографічні фільми, які можна подивитися на платформі Netflix.

кіно
фільм
художники
Сальма Хаєк

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