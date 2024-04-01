ТОП-7 найцікавіших фільмів про жінок-художниць

Фрагмент з фільму "Камілла Клодель". Фото: Pinterest

Є чимало цікавих фільмів, які демонструють ті чи інші проблеми або розповідають про життя людей різних професій, наприклад, художників. Тому ми представляємо сім захопливих стрічок, які показують життя жінок-художниць.

Новини.LIVE ділиться найкращою добіркою фільмів про жінок-художниць.

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У присутності художника

Фільм 2012 року розповідає про перформанс Марини Абрамович, який тривав 736,5 годин, де кожен міг сісти навпроти художниці та подивитися в її очі. Кульмінацією сюжету цієї стрічки став момент, коли перед жінкою сів художник, з яким вона жила і робила спільні перфоманси більше десяти років поспіль.

Сцена з фільму "У присутності художника". Фото: Pinterest

Хутро. Уявний портрет Діани Арбус

Стрічка 2006 року режисера Стівена Шейнберга розповідає про доньку заможного американського промисловця, яка знімала для відомих журналів Vogue і Glamour. Жінка стала дуже популярною завдяки знімкам неповноцінних людей і представників ЛГБТ-спільноти.

Кадр зі стрічки "Хутро. Уявний портрет Діани Арбус". Фото: Pinterest

Камілла Клодель

У сюжеті стрічки 1988 року — історія кохання скульпторки та її вчителя, розставання з яким призвело до того, що родичі жінки відправили її до клініки душевнохворих. Головним злодієм фільму є рідний брат героїні, який вирішував долю своєї сестри.

Кадр з фільму "Камілла Клодель". Фото: Pinterest

Артемізія

Фільм 1997 року розповідає про життя художниці з Італії на ім’я Артемізія, яка спочатку вчилася живопису в рідного батька, а потім її віддали в наукову сферу. Пейзажист, до якого потрапила героїня, спокусив жінку, а деякі джерела навіть кажуть, що зґвалтував її.

Фрагмент з фільму "Артемізія" 1997 року. Фото: Pinterest

Фріда

У центрі сюжету фільму 2002 року — мексиканська художниця, яку зіграла акторка Сальма Хаєк. Головна героїня страждала від поліомієліту і пережила багато важких операцій після того, як потрапила у серйозну ДТП у 18 років.

Акторка Сальма Хаєк у фільмі "Фріда". Фото: Pinterest

Серафина Санліська

Французька художниця все своє життя працювала на чорних роботах, а на заробітну плату купувала собі фарби і холсти, щоб малювати. За сюжетом фільму 2008 року, колекціонер і перший покупець Пікассо, а також першовідкривач Руссо Вільгельм Уде приїхав до Санлісу і помітив, що його служниця є доволі розумною художницею.

Сцена з фільму "Серафина Санліська" 2008 року. Фото: Pinterest

Буйна

У двох серіях фільму 1989 року розповідається про українську художницю з Київщини, яка повинна була народжувати дітей і поратися по господарству, але відмовилася від шлюбу. Жінка отримала право бути художницею дуже важкою ціною, адже поставила перед батьками ультиматум — чи втопитися, чи малювати.

Кадр з фільму "Буйна" 1989 року. Фото: Pinterest

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