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Двері, на яких рятувалися герої Вінслет та Ді Капріо у Титаніку, продали за величезні гроші

26 березня 2024 08:37
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Двері, на яких рятувалися герої Вінслет та Ді Капріо у Титаніку, продали за величезні гроші
Герої Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет у фільмі Титанік. Фото: Shutterstock
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Знакові двері Титаніка, за які Кейт Вінслет і Леонардо Ді Капріо трималися у фільмі 1997 року, продали на аукціоні за колосальні 718 750 доларів. Предмет був у центрі сцени фільму, в якій Джек Доусон (Ді Капріо) і Роуз ДеВітт Букатер (Вінслет) виживають у крижаній воді після того, як корабель потонув.

Про це пише Daily Mail.

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Герої Ді Капріо та Вінслет намагаються забратися на шматок дерева у крижано-холодному Північному Атлантичному океані. Здається, там є місце лише для одного, тому Джек жертвує своїм заради Роуз. Хлопець замерзає на смерть у воді, а Роуз виживає, має сім’ю і доживає до старості, як і хотів Джек.

 

Герої Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет у фільмі Титанік. Фото: Shutterstock
Герої Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет у фільмі Титанік. Фото: Shutterstock

Двері також викликали багаторічну дискусію про те, чи міг Джек вижити, і були продані на аукціоні Heritage Auctions Treasures from Planet Hollywood.

Аукціон зазначає, що двері "насправді є частиною дверної рами прямо над входом у лаунж першого класу судна".

Шифонову сукню героїні Вінслет, яку вона одягла під час фіналу фільму, продали за 125 000 доларів. У 2022 році режисер "Титаніка" Джеймс Кемерон, який часто спростував заяви про те, що Джек міг вижити, розповів The Toronto Sun, що провів "криміналістичне дослідження", сподіваючись, що йому "більше не доведеться мати справу з спекуляціями через 25 років".

"Джеку потрібно було померти. Це як Ромео і Джульєтта. Це фільм про любов, жертовність і смертність. Любов вимірюється жертвою...Можливо, через 25 років мені більше з цим не доведеться мати справу", — говорить Камерон.

Кінцівка "Титаніка" викликала бурю протесту серед глядачів з моменту його виходу, і багато шанувальників намагалися спростувати, що лише Роуз могла вижити, наполягаючи, що на дверях було достатньо місця для Джека.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі біографічні фільми. А також повідмляли про кращі фільми про життя жінок.

фільм
Титанік
Леонардо Ді Капріо
закордонні зірки

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