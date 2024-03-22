ТОП-5 найважливіших фільмів про ментальні розлади

Кадр з драми про психологічні розлади під назвою "Меланхолія". Фото: Onedio

Тема психічного розладу є дуже важливою у суспільстві, проте у сучасному світі не можна про це голосно говорити. Тому в кінематографі з’явилися фільми, які наочно демонструють боротьбу головних героїв з ментальними розладами.

Новини.LIVE ділиться п’ятьма найкращими фільмами на цю тему.

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Меланхолія

У сюжеті фільму 2011 року історія людей, які страждають від депресивного стану. У картині розповідається про жінку, яка впадає у депресію і знаходить розраду в своїй сестрі. Однак згодом наближається ще одна серйозна проблема — ризик зіткнення двох планет.

Кадр з фільму "Меланхолія" 2011 року. Фото: Film Daily

Спліт

Фільм 2016 року про чоловіка, який має декілька особистостей, адже страждає від дисоціативного розладу. У героя на ім’я Кевін не менше 23 особистостей, з яких проявляються тільки сім. Одна з цих особистостей викрадає трьох молодих дівчат, але після цього чоловік продовжує спокійно жити й ходити до психіатра.

Головний герой на ім'я Кевін у фільмі "Спліт". Фото: Pinterest

До кісток

У фільмі 2017 року йдеться про анорексію, яка є однією з найнебезпечніших розладів у дівчат. Головна героїня потрапляє до лікаря, який займається унікальними методами боротьби з ментальними розладами. Разом з нею лікування проходять ще шестеро людей, які мають різні хвороби.

Сцена з фільму "До кісток". Фото: Daily Mail

Пролітаючи над гніздом зозулі

Головний герой фільму 1975 року потрапляє до психлікарні за власним бажанням, адже він чудово грає психічний стан, щоб не потрапити до в’язниці. До речі, в цій картині беруть участь справжні люди, які мають різні ментальні проблеми.

Кадр з фільму "Пролітаючи над гніздом зозулі". Фото: Pinterest

Машиніст

Психологічний трилер 2004 року показує виснажене тіло головного героя, який страждає від безсоння. Через дефіцит сну в нього починаються галюцинації, які роблять його неуважним на роботі. Через це Тревор потрапляє в пастку машини та втрачає руку. Чоловіка звільняють, тому йому доводиться бути наодинці зі своїми галюцинаціями.

Сцена з психологічного трилеру "Машиніст". Фото: Pinterest

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