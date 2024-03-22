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Про це треба розмовляти — п'ять фільмів про проблеми з психікою

22 березня 2024 13:50
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
ТОП-5 найважливіших фільмів про ментальні розлади
Кадр з драми про психологічні розлади під назвою "Меланхолія". Фото: Onedio
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Тема психічного розладу є дуже важливою у суспільстві, проте у сучасному світі не можна про це голосно говорити. Тому в кінематографі з’явилися фільми, які наочно демонструють боротьбу головних героїв з ментальними розладами.

Новини.LIVE ділиться п’ятьма найкращими фільмами на цю тему.

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Меланхолія

У сюжеті фільму 2011 року історія людей, які страждають від депресивного стану. У картині розповідається про жінку, яка впадає у депресію і знаходить розраду в своїй сестрі. Однак згодом наближається ще одна серйозна проблема — ризик зіткнення двох планет.

Кадр из фильма "Меланхолия" 2011 года
Кадр з фільму "Меланхолія" 2011 року. Фото: Film Daily

Спліт

Фільм 2016 року про чоловіка, який має декілька особистостей, адже страждає від дисоціативного розладу. У героя на ім’я Кевін не менше 23 особистостей, з яких проявляються тільки сім. Одна з цих особистостей викрадає трьох молодих дівчат, але після цього чоловік продовжує спокійно жити й ходити до психіатра.

Главный герой по имени Кевин в фильме "Сплит"
Головний герой на ім'я Кевін у фільмі "Спліт". Фото: Pinterest

До кісток

У фільмі 2017 року йдеться про анорексію, яка є однією з найнебезпечніших розладів у дівчат. Головна героїня потрапляє до лікаря, який займається унікальними методами боротьби з ментальними розладами. Разом з нею лікування проходять ще шестеро людей, які мають різні хвороби.

Сцена из фильма "До костей"
Сцена з фільму "До кісток". Фото: Daily Mail

Пролітаючи над гніздом зозулі

Головний герой фільму 1975 року потрапляє до психлікарні за власним бажанням, адже він чудово грає психічний стан, щоб не потрапити до в’язниці. До речі, в цій картині беруть участь справжні люди, які мають різні ментальні проблеми.

Кадр из фильма "Пролетая над гнездом кукушки"
Кадр з фільму "Пролітаючи над гніздом зозулі". Фото: Pinterest

Машиніст

Психологічний трилер 2004 року показує виснажене тіло головного героя, який страждає від безсоння. Через дефіцит сну в нього починаються галюцинації, які роблять його неуважним на роботі. Через це Тревор потрапляє в пастку машини та втрачає руку. Чоловіка звільняють, тому йому доводиться бути наодинці зі своїми галюцинаціями.

Сцена из психологического триллера "Машинист"
Сцена з психологічного трилеру "Машиніст". Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про найзворушливіші фільми, які здатні довести до сліз. 

Раніше ми розповідали про найкращі біографічні фільми, які можна подивитися на Netflix.

Також ми повідомляли про найкращі фільми, які описують життя сильних жінок.

кіно
фільм
психіка
ментальні розлади

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