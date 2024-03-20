ТОП-5 найкращих фільмів про життя членів британської королевської родини

Найкращі фільми про життя королівської сім'ї Великої Британії
Королівська родина Великої Британії завжди була і залишається найбільш обговорюваною в суспільстві, та далеко не всі знають про неї. Ми пропонуємо вам п’ять найкращих фільмів, які розповідають про життя членів королівської сім’ї.
Новини.LIVE ділиться підбіркою фільмів про життя британської королівської сім’ї.
Ми. Віримо у кохання
Ні для кого, напевно, не секрет, що вже багато років в британській сім’ї є звичка брати в дружини жінок, які не входять до числа монархів. У фільмі йдеться про одруження короля Великої Британії Едуарда VIII, якому довелося зректися престолу заради своєї коханої, громадянки США Волліс Сімпсон.
Королева
Завдяки цьому фільму 2006 року акторці Гелен Міррен вдалося отримати нагороду премії "Оскар" за роль Єлизавети ІІ у цій стрічці. У картині йдеться про життя членів королівської родини після того, як не стало принцеси Діани. До речі, "Королева" стала одним з найкращих фільмів року.
Король говорить
У трагікомедії "Король говорить" розповідається про те, як батько Єлизавети ІІ, король Георг VI боровся із заїканням. Головну роль у цьому фільмі неймовірно зіграв актор з Великої Британії Колін Ферт. До того ж, в картині зіграла Джефрі Раш та Гелена Бонем Картер.
Діана: її останнє кохання
У 2013 році на великих екранах презентували фільм, головну роль в якому зіграла акторка Наомі Воттс. Для цієї ролі жінці довелося не тільки вивчити життя принцеси Діани в найдрібніших деталях, а ще й носити накладний ніс.
Єлизавета
Ця драма про королеву Єлизавету вперше з’явилася на великих екранах майже 20 років тому. Головну роль в цьому фільмі зіграла акторка Кейт Бланшет, якій вдалося поєднати мужній і ніжний характер. До того ж, фанати історичних костюмів високо оцінять образ головної героїні.
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