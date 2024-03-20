ТОП-5 найкращих фільмів про життя членів британської королевської родини

Сцена з культового фільму "Королева" 2006 року. Фото: Pinterest

Королівська родина Великої Британії завжди була і залишається найбільш обговорюваною в суспільстві, та далеко не всі знають про неї. Ми пропонуємо вам п’ять найкращих фільмів, які розповідають про життя членів королівської сім’ї.

Новини.LIVE ділиться підбіркою фільмів про життя британської королівської сім’ї.

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Ми. Віримо у кохання

Ні для кого, напевно, не секрет, що вже багато років в британській сім’ї є звичка брати в дружини жінок, які не входять до числа монархів. У фільмі йдеться про одруження короля Великої Британії Едуарда VIII, якому довелося зректися престолу заради своєї коханої, громадянки США Волліс Сімпсон.

Кадр з фільму "Ми. Віримо у кохання". Фото: Pinterest

Королева

Завдяки цьому фільму 2006 року акторці Гелен Міррен вдалося отримати нагороду премії "Оскар" за роль Єлизавети ІІ у цій стрічці. У картині йдеться про життя членів королівської родини після того, як не стало принцеси Діани. До речі, "Королева" стала одним з найкращих фільмів року.

Сцена з відомого фільму "Королева". Фото: The Guardian

Король говорить

У трагікомедії "Король говорить" розповідається про те, як батько Єлизавети ІІ, король Георг VI боровся із заїканням. Головну роль у цьому фільмі неймовірно зіграв актор з Великої Британії Колін Ферт. До того ж, в картині зіграла Джефрі Раш та Гелена Бонем Картер.

Кадр з трагікомедії "Король говорить". Фото: Daily Mail Online

Діана: її останнє кохання

У 2013 році на великих екранах презентували фільм, головну роль в якому зіграла акторка Наомі Воттс. Для цієї ролі жінці довелося не тільки вивчити життя принцеси Діани в найдрібніших деталях, а ще й носити накладний ніс.

Сцена з фільму "Діана: її останнє кохання". Фото: Alamy

Єлизавета

Ця драма про королеву Єлизавету вперше з’явилася на великих екранах майже 20 років тому. Головну роль в цьому фільмі зіграла акторка Кейт Бланшет, якій вдалося поєднати мужній і ніжний характер. До того ж, фанати історичних костюмів високо оцінять образ головної героїні.

Кадр з відомої драми "Єлизавета". Фото: Pinterest

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