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Найкращі фільми про життя королівської сім'ї Великої Британії

20 березня 2024 20:02
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
ТОП-5 найкращих фільмів про життя членів британської королевської родини
Сцена з культового фільму "Королева" 2006 року. Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Королівська родина Великої Британії завжди була і залишається найбільш обговорюваною в суспільстві, та далеко не всі знають про неї. Ми пропонуємо вам п’ять найкращих фільмів, які розповідають про життя членів королівської сім’ї.

Новини.LIVE ділиться підбіркою фільмів про життя британської королівської сім’ї.

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Ми. Віримо у кохання

Ні для кого, напевно, не секрет, що вже багато років в британській сім’ї є звичка брати в дружини жінок, які не входять до числа монархів. У фільмі йдеться про одруження короля Великої Британії Едуарда VIII, якому довелося зректися престолу заради своєї коханої, громадянки США Волліс Сімпсон.

Кадр из фильма "Мы. Верим в любовь"
Кадр з фільму "Ми. Віримо у кохання". Фото: Pinterest

Королева

Завдяки цьому фільму 2006 року акторці Гелен Міррен вдалося отримати нагороду премії "Оскар" за роль Єлизавети ІІ у цій стрічці. У картині йдеться про життя членів королівської родини після того, як не стало принцеси Діани. До речі, "Королева" стала одним з найкращих фільмів року.

Сцена из известного фильма "Королева"
Сцена з відомого фільму "Королева". Фото: The Guardian

Король говорить

У трагікомедії "Король говорить" розповідається про те, як батько Єлизавети ІІ, король Георг VI боровся із заїканням. Головну роль у цьому фільмі неймовірно зіграв актор з Великої Британії Колін Ферт. До того ж, в картині зіграла Джефрі Раш та Гелена Бонем Картер.

Кадр из трагикомедии "Король говорит"
Кадр з трагікомедії "Король говорить". Фото: Daily Mail Online

Діана: її останнє кохання

У 2013 році на великих екранах презентували фільм, головну роль в якому зіграла акторка Наомі Воттс. Для цієї ролі жінці довелося не тільки вивчити життя принцеси Діани в найдрібніших деталях, а ще й носити накладний ніс. 

Сцена из фильма "Диана: ее последняя любовь"
Сцена з фільму "Діана: її останнє кохання". Фото: Alamy

Єлизавета

Ця драма про королеву Єлизавету вперше з’явилася на великих екранах майже 20 років тому. Головну роль в цьому фільмі зіграла акторка Кейт Бланшет, якій вдалося поєднати мужній і ніжний характер. До того ж, фанати історичних костюмів високо оцінять образ головної героїні. 

Кадр из известной драмы "Елизавета"
Кадр з відомої драми "Єлизавета". Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про перелік фільмів, які містять відверті сцени в автомобілях. 

Раніше ми розповідали про найкращі фільми, які здатні надихнути глядачів. 

Також ми повідомляли про список фільмів, які розповідають про життя сильних жінок.

кіно
фільм
королівська родина
Велика Британія

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