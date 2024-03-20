ТОП-5 самых лучших фильмов о жизни членов британской королевской семьи

Сцена из культового фильма "Королева" 2006 года. Фото: Pinterest

Королевская семья Великобритании всегда была и остается наиболее обсуждаемой в обществе, но далеко не все знают о ней. Мы предлагаем вам пять самых лучших фильмов, рассказывающих о жизни членов королевской семьи.

Новини.LIVE делится подборкой фильмов о жизни британской королевской семьи.

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Ни для кого, наверное, не секрет, что уже много лет у британской семьи есть привычка брать в жены женщин, не входящих в число монархов. В фильме говорится о женитьбе короля Великобритании Эдуарда VIII, которому пришлось отречься от престола ради своей любимой, гражданки США Уоллис Симпсон.

Кадр из фильма "Мы. Верим в любовь". Фото: Pinterest

Королева

Благодаря этому фильму 2006 года актрисе Гелен Миррен удалось получить награду премии "Оскар" за роль Елизаветы II в этой ленте. В картине говорится о жизни членов королевской семьи после того, как не стало принцессы Дианы. Кстати, "Королева" стала одним из самых лучших фильмов года.

Сцена из известного фильма "Королева". Фото: The Guardian

Король говорит

В трагикомедии "Король говорит" рассказывается о том, как отец Елизаветы II, король Георг VI боролся с заиканием. Главную роль в этом фильме невероятно сыграл актер из Великобритании Колин Ферт. К тому же, в картине сыграли Джефри Раш и Гелена Бонэм Картер.

Кадр из трагикомедии "Король говорит". Фото: Daily Mail Online

Диана: ее последняя любовь

В 2013 году на больших экранах представили фильм, главную роль в котором сыграла актриса Наоми Уоттс. Для этой роли женщине пришлось не только изучить жизнь принцессы Дианы в мельчайших деталях, но и носить накладной нос.

Сцена из фильма "Диана: ее последняя любовь". Фото: Alamy

Елизавета

Эта драма о королеве Елизавете впервые появилась на больших экранах почти 20 лет назад. Главную роль в этом фильме сыграла актриса Кейт Бланшет, которой удалось соединить мужественный и нежный характер. К тому же, фанаты исторических костюмов высоко оценят образ главной героини.

Кадр из известной драмы "Елизавета". Фото: Pinterest

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