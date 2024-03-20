ТОП-5 самых лучших фильмов о жизни членов британской королевской семьи

Самые лучшие фильмы о жизни королевской семьи Великобритании
Королевская семья Великобритании всегда была и остается наиболее обсуждаемой в обществе, но далеко не все знают о ней. Мы предлагаем вам пять самых лучших фильмов, рассказывающих о жизни членов королевской семьи.
Новини.LIVE делится подборкой фильмов о жизни британской королевской семьи.
Мы. Верим в любовь
Ни для кого, наверное, не секрет, что уже много лет у британской семьи есть привычка брать в жены женщин, не входящих в число монархов. В фильме говорится о женитьбе короля Великобритании Эдуарда VIII, которому пришлось отречься от престола ради своей любимой, гражданки США Уоллис Симпсон.
Королева
Благодаря этому фильму 2006 года актрисе Гелен Миррен удалось получить награду премии "Оскар" за роль Елизаветы II в этой ленте. В картине говорится о жизни членов королевской семьи после того, как не стало принцессы Дианы. Кстати, "Королева" стала одним из самых лучших фильмов года.
Король говорит
В трагикомедии "Король говорит" рассказывается о том, как отец Елизаветы II, король Георг VI боролся с заиканием. Главную роль в этом фильме невероятно сыграл актер из Великобритании Колин Ферт. К тому же, в картине сыграли Джефри Раш и Гелена Бонэм Картер.
Диана: ее последняя любовь
В 2013 году на больших экранах представили фильм, главную роль в котором сыграла актриса Наоми Уоттс. Для этой роли женщине пришлось не только изучить жизнь принцессы Дианы в мельчайших деталях, но и носить накладной нос.
Елизавета
Эта драма о королеве Елизавете впервые появилась на больших экранах почти 20 лет назад. Главную роль в этом фильме сыграла актриса Кейт Бланшет, которой удалось соединить мужественный и нежный характер. К тому же, фанаты исторических костюмов высоко оценят образ главной героини.
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