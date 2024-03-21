ТОП-5 найзворушливіших фільмів, які змушують плакати

Сцена з мелодрами "Поспішай кохати" 2002 року. Фото: IndiaTimes

Деякі вважають, що сльози демонструють слабкість людини, але, насправді, це доказ того, що в неї є душа. Тож ми пропонуємо вам п’ять найзворушливіших фільмів, які здатні довести кожного до сліз своїм неймовірним сюжетом.

Новини.LIVE ділиться підбіркою стрічок, які доводять до сліз.

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Фрагменти жінки

У фільмі 2020 року йдеться про молоду жінку, яка втратила дитину і переживає наслідки важких пологів. Пара, яка в минулому була неймовірно щасливою, тепер має багато неприємностей. Трагічні події настільки "вдарили" по жінці, що вона не може впоратися з емоціями.

Кадр з фільму "Фрагменти жінки" 2020 року. Фото: Collider

Англійський пацієнт

Військова драма 1996 року розповідає про медсестру, яка дбає про постраждалих наприкінці Другої світової. Коли жінка починає дбати про британця, тіло якого дуже обгоріло, вона вирішує скласти йому компанію. Чоловік згадує трагічну історію кохання і не може не довести глядачів до сліз.

Сцена з драми "Англійський пацієнт" 1996 року. Фото: Pinterest

Прихована краса

У стрічці 2016 року ролі зіграли такі легендарні голлівудські актори, як:

Вілл Сміт

Кейт Вінслет

Кіра Найтлі

Едвард Нортон

Гелен Міррен

У сюжеті фільму — чоловік, який колись був успішним і переживу особисту трагедію, через що в нього починається депресія. Його колеги намагаються відновити його стан, але все вийшло не так, як вони планували.

Вілл Сміт, Кейт Вінслет і Майкл Пенья у фільмі "Прихована краса". Фото: Irish Mirror

Хороші діти не плачуть

Драма 2012 року здатна довести кожного глядача до сліз, адже в ній йдеться про дівчину з шостого класу, яка є справжньою хуліганкою в житті. Одного разу вона дізнається про те, що в неї лейкемія, а хлопець з її класу розуміє, що вона йому небайдужа. Саме кохання надає дівчині сил і хоробрості прийняти цю важку хворобу, але, на жаль, їй не вдається вижити.

Кадр з фільму "Хороші діти не плачуть". Фото: Pinterest

Поспішай кохати

У центрі подій мелодрами 2002 року — зірка старшої школи на ім’я Лендон і донька проповідника, яка страждає від цькувань. Хлопця після чергової витівки змушують взяти участь у шкільній виставі, і саме там він помічає дівчину, яка є святою. На жаль, у дівчини важка хвороба, тому хлопець вирішує зробити кінець її життя щасливим і одружується з нею.

Сцена з мелодрами "Поспішай кохати". Фото: Pinterest

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