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Самые сентиментальные фильмы, от которых на глазах наворачиваются слезы

21 марта 2024 13:30
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
ТОП-5 самых трогательных фильмов, которые заставляют плакать
Сцена с мелодрамы "Спеши любить" 2002 года. Фото: IndiaTimes
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Некоторые считают, что слезы демонстрируют слабость человека, но, на самом деле, это доказательство того, что у него есть душа. Мы предлагаем вам пять самых трогательных фильмов, которые способны довести каждого до слез своим невероятным сюжетом.

Новини.LIVE делится подборкой лент, которые доводят до слез.

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Фрагменты женщины

В фильме 2020 года речь идет о молодой женщине, которая потеряла ребенка и переживает последствия тяжелых родов. Пара, которая в прошлом была невероятно счастлива, теперь имеет много неприятностей. Трагические события настолько "ударили" по женщине, что она не справляется с эмоциями.

Кадр из фильма "Фрагменты женщины" 2020 года
Кадр из фильма "Фрагменты женщины" 2020 года. Фото: Collider

Английский пациент

Военная драма 1996 года рассказывает о медсестре, которая заботится о пострадавших в конце Второй мировой. Когда женщина начинает заботиться о британце, тело которого очень обгорело, она решает составить ему компанию. Мужчина вспоминает трагическую историю любви и не может не довести зрителей до слез.

Сцена из драмы "Английский пациент" 1996 года
Сцена из драмы "Английский пациент" 1996 года. Фото: Pinterest

Призрачная красота

В ленте 2016 года роли сыграли такие легендарные голливудские актеры, как:

  • Уилл Смит
  • Кейт Уинслет
  • Кира Найтли
  • Эдвард Нортон
  • Хелен Миррен

В сюжете фильма — мужчина, который когда-то был успешным и переживал личную трагедию, из-за чего у него начинается депрессия. Его коллеги пытаются восстановить его состояние, но все вышло не так, как они планировали.

Уилл Смит, Кейт Уинслет и Майкл Пенья в фильме "Призрачная красота"
Уилл Смит, Кейт Уинслет и Майкл Пенья в фильме "Призрачная красота". Фото: Irish Mirror

Хорошие дети не плачут

Драма 2012 года способна довести каждого зрителя до слез, ведь речь идет о девушке из шестого класса, которая является настоящей хулиганкой в жизни. Однажды она узнает, что у нее лейкемия, а парень из ее класса понимает, что она ему небезразлична. Сама любовь придает девушке сил и храбрости принять эту тяжелую болезнь, но, к сожалению, ей не удается выжить.

Кадр из фильма "Хорошие дети не плачут"
Кадр из фильма "Хорошие дети не плачут". Фото: Pinterest

Спеши любить

В центре событий мелодрамы 2002 года — звезда старшей школы по имени Лэндон и дочь проповедника, страдающая от травли. Парня после очередной затеи заставляют принять участие в школьном спектакле, и именно там он замечает девушку, которая является святой. К сожалению, у девушки тяжелая болезнь, поэтому парень решает сделать конец ее жизни счастливым и женится на ней.

Сцена из мелодрамы "Спеши любит"
Сцена с мелодрамы "Спеши любить". Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о самых лучших фильмах, описывающих жизнь британской королевской семьи.

Ранее мы рассказывали о пяти фильмах, имеющих откровенные сцены в автомобилях.

Также мы сообщали о списке фильмов, которые считаются самыми скандальными.

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фильм
Уилл Смит
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