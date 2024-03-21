ТОП-5 самых трогательных фильмов, которые заставляют плакать

Самые сентиментальные фильмы, от которых на глазах наворачиваются слезы
Некоторые считают, что слезы демонстрируют слабость человека, но, на самом деле, это доказательство того, что у него есть душа. Мы предлагаем вам пять самых трогательных фильмов, которые способны довести каждого до слез своим невероятным сюжетом.
Новини.LIVE делится подборкой лент, которые доводят до слез.
Фрагменты женщины
В фильме 2020 года речь идет о молодой женщине, которая потеряла ребенка и переживает последствия тяжелых родов. Пара, которая в прошлом была невероятно счастлива, теперь имеет много неприятностей. Трагические события настолько "ударили" по женщине, что она не справляется с эмоциями.
Английский пациент
Военная драма 1996 года рассказывает о медсестре, которая заботится о пострадавших в конце Второй мировой. Когда женщина начинает заботиться о британце, тело которого очень обгорело, она решает составить ему компанию. Мужчина вспоминает трагическую историю любви и не может не довести зрителей до слез.
Призрачная красота
В ленте 2016 года роли сыграли такие легендарные голливудские актеры, как:
- Уилл Смит
- Кейт Уинслет
- Кира Найтли
- Эдвард Нортон
- Хелен Миррен
В сюжете фильма — мужчина, который когда-то был успешным и переживал личную трагедию, из-за чего у него начинается депрессия. Его коллеги пытаются восстановить его состояние, но все вышло не так, как они планировали.
Хорошие дети не плачут
Драма 2012 года способна довести каждого зрителя до слез, ведь речь идет о девушке из шестого класса, которая является настоящей хулиганкой в жизни. Однажды она узнает, что у нее лейкемия, а парень из ее класса понимает, что она ему небезразлична. Сама любовь придает девушке сил и храбрости принять эту тяжелую болезнь, но, к сожалению, ей не удается выжить.
Спеши любить
В центре событий мелодрамы 2002 года — звезда старшей школы по имени Лэндон и дочь проповедника, страдающая от травли. Парня после очередной затеи заставляют принять участие в школьном спектакле, и именно там он замечает девушку, которая является святой. К сожалению, у девушки тяжелая болезнь, поэтому парень решает сделать конец ее жизни счастливым и женится на ней.
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