ТОП-5 самых важных фильмов о ментальных расстройствах

Кадр из драмы о психологических расстройствах под названием "Меланхолия". Фото: Onedio

Тема психического расстройства очень важна в обществе, однако, в современном мире нельзя об этом громко говорить. Поэтому в кинематографе появились фильмы, которые наглядно демонстрируют борьбу главных героев с ментальными расстройствами.

Новини.LIVE делится пятью самыми лучшими фильмами на эту тему.

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Меланхолия

В сюжете фильма 2011 года — история людей, страдающих от депрессивного состояния. В картине рассказывается о женщине, которая впадает в депрессию и находит утешение в своей сестре. Однако, со временем приближается еще одна серьезная проблема — риск столкновения двух планет.

Кадр из фильма "Меланхолия" 2011 года. Фото: Film Daily

Сплит

Фильм 2016 года о мужчине, у которого есть несколько личностей, ведь он страдает от диссоциативного расстройства. У героя по имени Кевин не менее 23 личностей, из которых проявляются только семь. Одна из этих личностей похищает трех молодых девушек, но после этого мужчина продолжает спокойно жить и ходить к психиатру.

Главный герой по имени Кевин в фильме "Сплит". Фото: Pinterest

До костей

В фильме 2017 года идет речь об анорексии, которая является одним из самых опасных расстройств у девушек. Главная героиня попадает к врачу, который занимается уникальными методами борьбы с ментальными расстройствами. Вместе с ней лечение проходит еще шесть человек, имеющих разные болезни.

Сцена из фильма "До костей". Фото: Daily Mail

Пролетая над гнездом кукушки

Главный герой фильма 1975 года попадает в психушку по собственному желанию, ведь он прекрасно играет психическое состояние, чтобы не попасть в тюрьму. Кстати, в этой картине принимают участие настоящие люди, имеющие разные ментальные проблемы.

Кадр из фильма "Пролетая над гнездом кукушки". Фото: Pinterest

Машинист

Психологический триллер 2004 года показывает истощенное тело главного героя, страдающего от бессонницы. Из-за дефицита сна у него начинаются галлюцинации, делающие его невнимательным на работе. Поэтому Трэвор попадает в ловушку машины и теряет руку. Мужчину увольняют, поэтому ему приходится быть наедине со своими галлюцинациями.

Сцена из психологического триллера "Машинист". Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о самых трогательных фильмах, которые способны довести до слез.

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Также мы сообщали о самых лучших фильмах, описывающих жизнь сильных женщин.