ТОП-5 самых важных фильмов о ментальных расстройствах

Об этом нужно говорить — 5 фильмов о проблемах с психикой
Тема психического расстройства очень важна в обществе, однако, в современном мире нельзя об этом громко говорить. Поэтому в кинематографе появились фильмы, которые наглядно демонстрируют борьбу главных героев с ментальными расстройствами.
Новини.LIVE делится пятью самыми лучшими фильмами на эту тему.
Меланхолия
В сюжете фильма 2011 года — история людей, страдающих от депрессивного состояния. В картине рассказывается о женщине, которая впадает в депрессию и находит утешение в своей сестре. Однако, со временем приближается еще одна серьезная проблема — риск столкновения двух планет.
Сплит
Фильм 2016 года о мужчине, у которого есть несколько личностей, ведь он страдает от диссоциативного расстройства. У героя по имени Кевин не менее 23 личностей, из которых проявляются только семь. Одна из этих личностей похищает трех молодых девушек, но после этого мужчина продолжает спокойно жить и ходить к психиатру.
До костей
В фильме 2017 года идет речь об анорексии, которая является одним из самых опасных расстройств у девушек. Главная героиня попадает к врачу, который занимается уникальными методами борьбы с ментальными расстройствами. Вместе с ней лечение проходит еще шесть человек, имеющих разные болезни.
Пролетая над гнездом кукушки
Главный герой фильма 1975 года попадает в психушку по собственному желанию, ведь он прекрасно играет психическое состояние, чтобы не попасть в тюрьму. Кстати, в этой картине принимают участие настоящие люди, имеющие разные ментальные проблемы.
Машинист
Психологический триллер 2004 года показывает истощенное тело главного героя, страдающего от бессонницы. Из-за дефицита сна у него начинаются галлюцинации, делающие его невнимательным на работе. Поэтому Трэвор попадает в ловушку машины и теряет руку. Мужчину увольняют, поэтому ему приходится быть наедине со своими галлюцинациями.
Напомним, мы писали о самых трогательных фильмах, которые способны довести до слез.
Раньше мы рассказывали о самых лучших биографических фильмах, которые можно посмотреть на Netflix.
Также мы сообщали о самых лучших фильмах, описывающих жизнь сильных женщин.
Читайте Новини.LIVE!