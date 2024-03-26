Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Дверь, на которой спасались герои Уинслет и Ди Каприо в Титанике, продали за огромные деньги arrow

Дверь, на которой спасались герои Уинслет и Ди Каприо в Титанике, продали за огромные деньги

26 марта 2024 08:37
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дверь, на которой спасались герои Винслет и Ди Каприо в Титанике, продали за огромные деньги
Герои Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в фильме Титаник. Фото: Shutterstock
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Знаковая дверь Титаника, за которую Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо держались в фильме 1997 года, продали на аукционе за колоссальные 718 750 долларов. Предмет был в центре сцены фильма, в которой Джек Доусон (Ди Каприо) и Роуз ДеВитт Букатер (Уинслет) выживают в ледяной воде после того, как корабль утонул.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Легендарные двери продали почти за миллион долларов

Герои Ди Каприо и Уинслет пытаются забраться на кусок дерева в ледяно-холодном Северном Атлантическом океане. Кажется, там есть место только одному, поэтому Джек жертвует своим ради Роуз. Парень замерзает насмерть в воде, а Роуз выживает, имеет семью и доживает до старости, как хотел Джек.

 

Герои Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в фильме Титаник. Фото: Shutterstock
Герои Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в фильме Титаник. Фото: Shutterstock

Двери также вызвали многолетнюю дискуссию о том, мог ли Джек выжить, и были проданы на аукционе Heritage Auctions Treasures from Planet Hollywood.

Аукцион отмечает, что дверь "на самом деле является частью дверной рамы прямо над входом в лаунж первого класса судна".

Шифоновое платье героини Уинслет, которое она надела во время финала фильма, продали за 125 000 долларов. В 2022 году режиссер "Титаника" Джеймс Кэмерон, часто опровергший заявления о том, что Джек мог выжить, рассказал The Toronto Sun, проведший "криминалистическое исследование", надеясь, что ему "больше не придется иметь дело со спекуляциями через 25 лет" .

"Джеку нужно было умереть. Это как Ромео и Джульетта. Это фильм о любви, жертвенности и смертности. Любовь измеряется жертвой...Возможно, через 25 лет мне больше с этим не придется иметь дело", — говорит Камерон.

Конец "Титаника" вызвал бурю протеста среди зрителей с момента его выхода, и многие поклонники пытались опровергнуть, что только Роуз могла выжить, настаивая, что на дверях было достаточно места для Джека.

Напомним, ранее мы писали о лучших биографических фильмах. А также сообщали о лучших фильмах о жизни женщин.

фильм
Титаник
Леонардо Ди Каприо
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК