Дверь, на которой спасались герои Винслет и Ди Каприо в Титанике, продали за огромные деньги

Герои Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в фильме Титаник. Фото: Shutterstock

Знаковая дверь Титаника, за которую Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо держались в фильме 1997 года, продали на аукционе за колоссальные 718 750 долларов. Предмет был в центре сцены фильма, в которой Джек Доусон (Ди Каприо) и Роуз ДеВитт Букатер (Уинслет) выживают в ледяной воде после того, как корабль утонул.

Об этом пишет Daily Mail.

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Герои Ди Каприо и Уинслет пытаются забраться на кусок дерева в ледяно-холодном Северном Атлантическом океане. Кажется, там есть место только одному, поэтому Джек жертвует своим ради Роуз. Парень замерзает насмерть в воде, а Роуз выживает, имеет семью и доживает до старости, как хотел Джек.

Герои Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в фильме Титаник. Фото: Shutterstock

Двери также вызвали многолетнюю дискуссию о том, мог ли Джек выжить, и были проданы на аукционе Heritage Auctions Treasures from Planet Hollywood.

Аукцион отмечает, что дверь "на самом деле является частью дверной рамы прямо над входом в лаунж первого класса судна".

Шифоновое платье героини Уинслет, которое она надела во время финала фильма, продали за 125 000 долларов. В 2022 году режиссер "Титаника" Джеймс Кэмерон, часто опровергший заявления о том, что Джек мог выжить, рассказал The Toronto Sun, проведший "криминалистическое исследование", надеясь, что ему "больше не придется иметь дело со спекуляциями через 25 лет" .

"Джеку нужно было умереть. Это как Ромео и Джульетта. Это фильм о любви, жертвенности и смертности. Любовь измеряется жертвой...Возможно, через 25 лет мне больше с этим не придется иметь дело", — говорит Камерон.

Конец "Титаника" вызвал бурю протеста среди зрителей с момента его выхода, и многие поклонники пытались опровергнуть, что только Роуз могла выжить, настаивая, что на дверях было достаточно места для Джека.

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