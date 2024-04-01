ТОП-7 самых интересных фильмов о женщинах-художницах

Тяжелая женская судьба — 7 увлекательных лент про художниц
Есть немало интересных фильмов, которые демонстрируют те или иные проблемы или рассказывают о жизни людей разных профессий, например, художников. Поэтому мы представляем семь увлекательных лент, которые показывают жизнь женщин-художниц.
Новини.LIVE делится самой лучшей подборкой фильмов о женщинах-художницах.
В присутствии художника
Фильм 2012 года рассказывает о перформансе Марины Абрамович, который длился 736,5 часов, где каждый мог сесть напротив художницы и посмотреть в ее глаза. Кульминацией сюжета этой ленты стал момент, когда перед женщиной сел художник, с которым она жила и делала общие перфомансы более десяти лет.
Мех. Воображаемый портрет Дианы Арбус
Лента 2006 года режиссера Стивена Шейнберга рассказывает о дочери богатого американского промышленника, снимавшей для известных журналов Vogue и Glamour. Женщина стала очень популярной благодаря снимкам неполноценных людей и представителей ЛГБТ-сообщества.
Камилла Клодель
В сюжете ленты 1988 года — история любви скульптора и ее учителя, расставание с которым привело к тому, что родственники женщины отправили ее в клинику душевнобольных. Главным злодеем фильма является родной брат героини, который решал судьбу своей сестры.
Артемизия
Фильм 1997 года повествует о жизни художницы из Италии по имени Артемизия, которая сначала училась живописи у родного отца, а затем ее отдали в научную сферу. Пейзажист, к которому попала героиня, соблазнил женщину, а некоторые источники даже говорят, что изнасиловал ее.
Фрида
В центре сюжета фильма 2002 года — мексиканская художница, которую сыграла актриса Сальма Хайек. Главная героиня страдала от полиомиелита и пережила много тяжелых операций после того, как попала в серьезное ДТП в 18 лет.
Серафина из Санлиса
Французская художница всю свою жизнь работала на черных работах, а на заработную плату покупала себе краски и холсты, чтобы рисовать. По сюжету фильма 2008 года, коллекционер и первый покупатель Пикассо, а также первооткрыватель Руссо Вильгельм Уде приехал в Санлис и заметил, что его служанка довольно умная художница.
Буйная
В двух сериях фильма 1989 года рассказывается об украинской художнице из Киевской области, которая должна была рожать детей и заниматься по хозяйству, но отказалась от брака. Женщина получила право быть художницей очень тяжелой ценой, ведь поставила перед родителями ультиматум — утопиться или рисовать.
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