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Тяжелая женская судьба — 7 увлекательных лент про художниц

1 апреля 2024 23:37
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
ТОП-7 самых интересных фильмов о женщинах-художницах
Фрагмент из фильма "Камилла Клодель". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Есть немало интересных фильмов, которые демонстрируют те или иные проблемы или рассказывают о жизни людей разных профессий, например, художников. Поэтому мы представляем семь увлекательных лент, которые показывают жизнь женщин-художниц.

Новини.LIVE делится самой лучшей подборкой фильмов о женщинах-художницах.

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В присутствии художника

Фильм 2012 года рассказывает о перформансе Марины Абрамович, который длился 736,5 часов, где каждый мог сесть напротив художницы и посмотреть в ее глаза. Кульминацией сюжета этой ленты стал момент, когда перед женщиной сел художник, с которым она жила и делала общие перфомансы более десяти лет.

Сцена из фильма "В присутствии художника"
Сцена из фильма "В присутствии художника". Фото: Pinterest

Мех. Воображаемый портрет Дианы Арбус

Лента 2006 года режиссера Стивена Шейнберга рассказывает о дочери богатого американского промышленника, снимавшей для известных журналов Vogue и Glamour. Женщина стала очень популярной благодаря снимкам неполноценных людей и представителей ЛГБТ-сообщества.

Кадр из ленты "Мех. Воображаемый портрет Дианы Арбус"
Кадр из ленты "Мех. Воображаемый портрет Дианы Арбус". Фото: Pinterest

Камилла Клодель

В сюжете ленты 1988 года — история любви скульптора и ее учителя, расставание с которым привело к тому, что родственники женщины отправили ее в клинику душевнобольных. Главным злодеем фильма является родной брат героини, который решал судьбу своей сестры.

Кадр из фильма "Камилла Клодель"
Кадр из фильма "Камилла Клодель". Фото: Pinterest

Артемизия

Фильм 1997 года повествует о жизни художницы из Италии по имени Артемизия, которая сначала училась живописи у родного отца, а затем ее отдали в научную сферу. Пейзажист, к которому попала героиня, соблазнил женщину, а некоторые источники даже говорят, что изнасиловал ее.

Фрагмент фильма "Артемизия" 1997 года
Фрагмент из фильма "Артемизия" 1997 года. Фото: Pinterest

Фрида

В центре сюжета фильма 2002 года — мексиканская художница, которую сыграла актриса Сальма Хайек. Главная героиня страдала от полиомиелита и пережила много тяжелых операций после того, как попала в серьезное ДТП в 18 лет.

Актриса Сальма Хайек в фильме "Фрида"
Актриса Сальма Хайек в фильме "Фрида". Фото: Pinterest

Серафина из Санлиса

Французская художница всю свою жизнь работала на черных работах, а на заработную плату покупала себе краски и холсты, чтобы рисовать. По сюжету фильма 2008 года, коллекционер и первый покупатель Пикассо, а также первооткрыватель Руссо Вильгельм Уде приехал в Санлис и заметил, что его служанка довольно умная художница.

Сцена из фильма "Серафина из Санлиса" 2008 года
Сцена из фильма "Серафина из Санлиса" 2008 года. Фото: Pinterest

Буйная

В двух сериях фильма 1989 года рассказывается об украинской художнице из Киевской области, которая должна была рожать детей и заниматься по хозяйству, но отказалась от брака. Женщина получила право быть художницей очень тяжелой ценой, ведь поставила перед родителями ультиматум — утопиться или рисовать.

Кадр из фильма "Крупная" 1989 года
Кадр из фильма "Буйная" 1989 года. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о самых увлекательных фильмах о проблемах психически больных людей.

Раньше мы рассказывали об интересных фильмах, способных довести до слез каждого зрителя.

Также мы сообщали о самых лучших биографических фильмах, которые можно посмотреть на платформе Netflix.

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