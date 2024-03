У США помер автор популярної кінофраншизи про пригоди пса Бенджі

Американський режисер, письменник Джо Кемп. Фото: Wikipedia

В американському штаті Теннессі помер режисер і сценарист фільмів "Бенджі", Джо Кемп, який отримав номінацію "Оскар" та статуетку "Золотий глобус". Йому було 84 роки.

Про це повідомляє видання Variety.

Помер автор фільмів "Бенджі"

За словами сина режисера, Брендона Кемп, Джо помер вранці у п'ятницю, 15 березня, у своєму будинку після боротьби з хворобою. Називати її він не став. Кемп майже не мав досвіду в Голлівуді, поки не зібрав 500 тисяч доларів, щоб зняти перший фільм "Бенджі".

Сімейний фільм про дворнягу пса, який рятує пару дітей від викрадачів, вийшов в прокат в жовтні 1974 року. Стрічка зібрала в прокаті майже 40 мільйонів доларів США (250 мільйонів доларів після інфляції за актуальним курсом). Що стало рекордом у співвідношенні бюджет-прибуток.

Згодом вийшов телевізійний серіал, оснований на цій історії. А згодом два фільми (1987 та 2004), один з яких Джо Кемп знімав спільно з кінокомпанією Disney. 2018 року його син Брендон зняв оновлену версію першого фільму, втім в прокаті він провалився.

За кадром Джо Кемп був відданим любителем тварин і автором бестселерів. У 2008 році він опублікував свою книгу "Душа коня: життєві уроки табуна", в якій описав те, чого він навчився, працюючи з цими тваринами. Кемп також був членом правління кількох благодійних організацій.

Одна з книг Джо Кемпа. Фото: Amazon

