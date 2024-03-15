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У США помер автор популярної кінофраншизи про пригоди пса Бенджі

15 березня 2024 23:36
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Стас Кожушко
Редактор
У США помер автор популярної кінофраншизи про пригоди пса Бенджі
Американський режисер, письменник Джо Кемп. Фото: Wikipedia
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В американському штаті Теннессі помер режисер і сценарист фільмів "Бенджі", Джо Кемп, який отримав номінацію  "Оскар" та статуетку "Золотий глобус". Йому було 84 роки.

Про це повідомляє видання Variety.

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За словами сина режисера, Брендона Кемп, Джо  помер вранці у п'ятницю, 15 березня, у своєму будинку після боротьби з хворобою. Називати її він не став. Кемп майже не мав досвіду в Голлівуді, поки не зібрав 500 тисяч доларів, щоб зняти перший фільм "Бенджі".

Сімейний фільм про дворнягу пса, який рятує пару дітей від викрадачів, вийшов в прокат в жовтні 1974 року.  Стрічка зібрала в прокаті майже 40 мільйонів доларів США (250 мільйонів доларів після інфляції за актуальним курсом). Що стало рекордом у співвідношенні бюджет-прибуток.

Згодом вийшов телевізійний серіал, оснований на цій історії. А згодом два фільми (1987 та 2004), один з яких Джо Кемп знімав спільно з кінокомпанією Disney. 2018 року його син Брендон зняв оновлену версію першого фільму, втім в прокаті він провалився.

За кадром Джо Кемп був відданим любителем тварин і автором бестселерів. У 2008 році він опублікував свою книгу "Душа коня: життєві уроки табуна", в якій описав те, чого він навчився, працюючи з цими тваринами. Кемп також був членом правління кількох благодійних організацій.

У США помер автор популярної кінофраншизи про пригоди пса Бенджі - фото 1
Одна з книг Джо Кемпа. Фото: Amazon

Нагадаємо, раніше ми писали, що у віці ста років помер творець караоке Сігейті Негісі. Також ми розповідали, що пішов з життя автор культового хіта All by, американський співак Myself Ерік Кармен.

смерть
кіно
Голлівуд
закордонні зірки

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