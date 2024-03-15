Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow У віці ста років помер творець караоке arrow

У віці ста років помер творець караоке

15 березня 2024 20:33
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
У віці ста років помер творець караоке
Творець караоке Сігейті Негісі. Фото: X/Matt_Alt
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В столиці Японії, Токіо, помер творець караоке Сігейті Негісі. Легендарному винахіднику було 100 років.

Про це повідомляє видання Sky News.

Читайте також:

Помер винахідник караоке

Трагічну новину дізнався і поширив журналіст Метт Алт, який брав інтерв'ю у винахідника у 2018 році. Виявляється, Негісі помер ще 26 січня. Втім родина Сігейті заяв не робила. У Негісі залишилося троє дітей, п'ятеро онуків та вісім правнуків.

1967 року Сігейті випустив першу караоке-машину під назвою Sparko Box. За словами журналіста, на 2023-й збереглася лише одна копія цього апарату. Усього їх було випущено 8000 екземплярів.

Негісі встановив Sparko Box у різних закладах по всій Японії, але його почали критикувати музичні виконаці. Конфлікти були настільки серйозними, що він пішов з караоке-бізнесу 1975 року, так і не запатентувавши свій винахід. Його донька Такано стверджує, що Негісі не хвилювався через це. 

"Він зазнавав величезної гордості, бачачи, як його ідея перетворюється на культуру веселого проведення часу за допомогою пісень по всьому світу", — зазначила донька Сігейті Негісі. 

У віці ста років помер творець караоке - фото 1
Сігейті Негісі та журналіст Метт Алт. Фото: Adafruit Blog

Нагадаємо, раніше ми писали, що в одній з московських лікарень помер відомий радянський актор Олександр Ширвіндт. Також ми розповідали, що пішов з життя автор культового хіта All by, американський співак Myself Ерік Кармен.

смерть
музика
Японія
винахід
закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

14 березня 2024
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського