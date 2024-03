У віці ста років помер творець караоке

Творець караоке Сігейті Негісі. Фото: X/Matt_Alt

В столиці Японії, Токіо, помер творець караоке Сігейті Негісі. Легендарному винахіднику було 100 років.

Помер винахідник караоке

Трагічну новину дізнався і поширив журналіст Метт Алт, який брав інтерв'ю у винахідника у 2018 році. Виявляється, Негісі помер ще 26 січня. Втім родина Сігейті заяв не робила. У Негісі залишилося троє дітей, п'ятеро онуків та вісім правнуків.

1967 року Сігейті випустив першу караоке-машину під назвою Sparko Box. За словами журналіста, на 2023-й збереглася лише одна копія цього апарату. Усього їх було випущено 8000 екземплярів.

Негісі встановив Sparko Box у різних закладах по всій Японії, але його почали критикувати музичні виконаці. Конфлікти були настільки серйозними, що він пішов з караоке-бізнесу 1975 року, так і не запатентувавши свій винахід. Його донька Такано стверджує, що Негісі не хвилювався через це.

"Він зазнавав величезної гордості, бачачи, як його ідея перетворюється на культуру веселого проведення часу за допомогою пісень по всьому світу", — зазначила донька Сігейті Негісі.

Сігейті Негісі та журналіст Метт Алт. Фото: Adafruit Blog

