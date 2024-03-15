У лікарні помер легендарний радянський актор Олександр Ширвіндт

Радянський актор Олександр Ширвіндт. Фото: Facebook

Легендарний радянський актор Олександр Ширвіндт, відомий за ролями у фільмах "Троє в човні, не рахуючи собаки", "Принцеса цирку", "Вокзал для двох", помер у віці 89 років. В останні роки він мав серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Актор Олександр Ширвіндт помер у 89

Про цю сумну новину російським медіа повідомив художній керівник Театру сатири Сергій Газаров, якому зателефонував син актора.

"Мені зателефонував Міша, син Олександра Анатолійовича, він помер у лікарні пів години тому. Як і що будемо робити, я поки що не знаю", — розповів Газаров.

Актор знявся в більш ніж 60 художніх фільмах та як режисер і сценарист брав участь у створенні понад 30 театральних вистав і постановок.

З 2000 до 2021 року Ширвіндт керував Московським театром сатири, де 30 років пропрацював актором.

Актор відомий за ролями у радянських фільмах "Троє в човні, не рахуючи собаки", "Принцеса цирку"та "Вокзал для двох".

Однак відомо, що актор неодноразово відвідував анексований росіянами Крим та у 2017 році його внесли до бази центру "Миротворець" як особу, що становить загрозу національній безпеці України.

Раніше режисер "Дюни" показав другу частину фільму дуже хворому чоловіку, щоб той встиг насолодитися картиною перед смертю. Також уві сні помер автор культового хіта All by Myself Ерік Кармен.