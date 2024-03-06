Режисер "Дюни" виконав останню волю невиліковно хворого

Кадар з фільма Дюна. Фото: instagram.com/dunemovie/

На початку січня 2024 року засновниця хоспісу в Квебеку Жозе Ганьйон у соціальних мережах, що шукає контакти режисера Дені Вільнева. Жінка сказала, що планує "влаштувати невеликий фокус" для "декого наприкінці його життя".

Про те, що вийшло з цього вона зізналася у своїх соціальних мережах.

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У дописі не уточнювалося, навіщо потрібні контакти Вільнева і не було названо ім'я людини, для якої їх шукали. Але за півтора місяця, в день виходу в прокат фільму "Дюна. Частина друга", Ганьйон розповіла подробиці.

Жозе Ганьйон у дописі поділилася подробицями зворушливої історії. Фото: Facebook/lavantaccompagnement

За словами жінки, у хоспісі був пацієнт, який сказав, що хотів би перед смертю переглянути другу "Дюну". Його імені Ганьйон так і не назвала, розповівши лише, що це "чоловік її віку". За словами Ганьйон, він мав "непростий початок життя", і коли вона говорила з ним про його захоплення, з'ясувалося, що він любить кіно.

Із Дені Вільневом вдалося зв'язатися досить швидко. Як розповіла Ганьйон, спочатку вона хотіла, щоб той просто надіслав відео, в якому подякував би шанувальнику своїх фільмів, але Вільнєв та його дружина (вона виступала продюсером фільму) були "надзвичайно зворушені".

"Мені сказали: "Він саме той, для кого знімаються фільми", — передає Ганьйон розмову з Вільневом.

Вони почали шукати способи привезти пацієнта хоспіса до Монреалю, щоб подивитися фільм, але для цього він був надто слабким, а часу у нього залишалося мало.

16 січня асистент Вільнева прилетів до Квебеку і привіз із собою ноутбук режисера з копією фільму на ньому. Разом із цим ноутбуком він вирушив у хоспіс, розташований ще приблизно за 200 кілометрів від Квебеку.

Перегляд влаштували в кімнаті із задертими шторами. Його учасники підписали документи про нерозголошення та прибрали свої телефони, щоб уникнути витоків. Подивитися майже тригодинний фільм повністю пацієнт не зміг через біль. Він зупинився приблизно посередині. Через кілька днів він помер — як написала Ганьйон, "забравши з собою секрет фільму". Сама вона, за її словами, картини того разу так і не подивилася.

Світовий прокат "Дюна. Частина друга" вийшла через півтора місяці — 1 березня 2024 року. За перші вихідні вона зібрала близько 180 мільйонів доларів по всьому світу, ставши найуспішнішим з початку року фільмом у Північній Америці.

Нагадаємо, раншіе зірка "Дюни" потрапила у скандал на червоній доріжці.