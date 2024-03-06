Режиссер "Дюны" исполнил последнюю волю неизлечимо больного

Кадар из фильма Дюна. Фото: instagram.com/dunemovie/

В начале января 2024 года основательница хосписа в Квебеке Жозе Ганьон в социальных сетях, попросила контакты режиссера Дэнни Вильнева. Женщина сказала, что планирует "устроить небольшой фокус" для "некого в конце его жизни".

О том, что вышло из этого, она призналась в своих социальных сетях.

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В посте не уточнялось, зачем нужны контакты Вильнева и не было названо имя человека, для которого их искали. Но через полтора месяца, в день выхода в прокат фильма "Дюна. Часть вторая", Ганьон рассказала подробности.

Жозе Ганьон в посте поделилась подробностями трогательной истории. Фото: Facebook/lavantaccompagnement

По словам женщины, в хосписе был пациент, который сказал, что хотел бы перед смертью пересмотреть вторую "Дюну". Его имени Ганьон так и не назвала, рассказав лишь, что это "мужчина ее возраста". По словам Ганьон, он имел "непростое начало жизни", и когда она говорила с ним о его увлечениях, выяснилось, что он любит кино.

С Дени Вильневым удалось связаться достаточно быстро. Как рассказала Ганьон, сначала она хотела, чтобы тот просто прислал видео, в котором поблагодарил бы поклонника своих фильмов, но Вильнев и его супруга (она выступала продюсером фильма) были "чрезвычайно тронуты".

"Мне сказали: "Он именно тот, для кого снимаются фильмы", — передает Ганьон разговор с Вильневым.

Они начали искать способы привезти пациента хосписа в Монреаль, чтобы посмотреть фильм, но для этого он был слишком слаб, а времени у него оставалось мало.

16 января ассистент Вильнева прилетел в Квебек и привез с собой ноутбук режиссера с копией фильма на нем. Вместе с этим ноутбуком он отправился в хоспис, расположенный еще примерно в 200 километрах от Квебека.

Просмотр устроили в комнате с задернутыми шторами. Его участники подписали документы о неразглашении и убрали свои телефоны во избежание утечек. Посмотреть почти трехчасовой фильм полностью пациент не смог из-за боли. Он остановился примерно посредине. Через несколько дней он умер — как написала Ганьон, "забрав с собой секрет фильма". Сама она, по ее словам, картину в тот раз так и не посмотрела.

Мировой прокат " Дюна. Часть вторая " вышла через полтора месяца — 1 марта 2024 года. В первые выходные она собрала около 180 миллионов долларов по всему миру, став самым успешным с начала года фильмом в Северной Америке.

Напомним, ранние звезда "Дюны" попала в скандал на красной дорожке.