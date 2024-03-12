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Помер автор культового хіта All by Myself Ерік Кармен

12 березня 2024 20:35
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Помер автор культового хіта All by Myself Ерік Кармен
Співак Ерік Кармен. Фото: GMX
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Відомий співак Ерік Кармен, який створив популярний хіт All by Myself помер у 74 роки. Він зустрів смерть уві сні.

Про це повідомили на його сайті.

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Співак Ерік Кармен помер у 74

Музикант та фронтмен гурту Raspberries Ерік Кармен зустрів смерть 10 березня. Сумну звістку повідомила його дружина Емі. Артисту було 74 роки, і поки що причина смерті невідома. 

"З величезним сумом ділимося нестерпною звісткою про смерть Еріка Кармена. Наш милий, люблячий і талановитий Ерік помер уві сні на вихідних. Його дуже тішило усвідомлення того, що протягом десятиліть його музика торкалася багатьох і буде його вічною спадщиною", — написала Емі.

Повідомлення про смерть. Фото: скріншот сайту
Повідомлення про смерть. Фото: скріншот сайту

Ерік Говард Кармен — американський співак, гітарист і клавішник. Він став популярний, коли співав у гурті Raspberries, втім пізніше розпочав сольну кар'єру. Він написав такі хіти, як All by Myself, Never Gonna Fall in Love Again, She Did It, Hungry Eyes і Make Me Lose Control.

Його пісні любили переспівувати інші артисти. Селін Діон у 1996 році виконала All By Myself, і це зробило трек ще успішнішим.

Також його пісня That's Rock'n'Roll у виконанні Шона Кессіді стала саундтреком фільму "Брудні танці" і завоювала любов в усьому світі. У Billboard Hot 100 трек займав чотири місця.

Раніше режисер "Дюни" показав другу частину фільму дуже хворому чоловіку, щоб той встиг насолодитися картиною перед смертю.

Також померла найстильніша "бабуся" у світі — вона була іконою моди.

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