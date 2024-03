Умер автор культового хита All by Myself Эрик Кармен

Певец Эрик Кармен. Фото: GMX

Известный певец Эрик Кармен, создавший популярный хит All by Myself, умер в 74 года. Он встретил смерть во сне.

Об этом сообщили на его сайте.

Певец Эрик Кармен скончался в 74

Музыкант и фронтмен группы Raspberries Эрик Кармен встретил смерть 10 марта. Печальное известие сообщила его жена Эми. Артисту было 74 года, и пока что причина смерти неизвестна.

"С огромной грустью делимся невыносимым известием о смерти Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик умер во сне на выходных. Его очень радовало осознание того, что в течение десятилетий его музыка касалась многих и будет его вечным наследием", — написала Эми.

Эрик Говард Кармен — американский певец, гитарист и клавишник. Он стал популярен, когда пел в группе Raspberries, однако позже начал сольную карьеру. Он написал такие хиты, как All by Myself, Never Gonna Fall in Love Again, She Did It, Hungry Eyes и Make Me Lose Control.

Его песни любили перепевать другие артисты. Селин Дион в 1996 году исполнила All By Myself, и это сделало трек еще более успешным.

Также его песня That's Rock'n'Roll в исполнении Шона Кэссиди стала саундтреком фильма "Грязные танцы" и завоевала любовь по всему миру. В Billboard Hot 100 трек занимал 4 места.

