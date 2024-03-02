Зіркова блогерка померла на 103 році життя — найяскравіші образи ікони стилю

Блогерка Айріс Апфель. Фото: instagram.com/iris.apfel/

Дизайнерка інтер'єрів та текстилю Айріс Апфель померла у віці 102 років. Представник Апфель розповів газеті New York Times, що вона померла у своєму будинку в Палм-Біч. Причина смерті не розголошується.

Про це пише Daily Mail.

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Модель має 3 мільйони підписників у соцмережі та понад 215 000 в TikTok. Айріс Апфель народилася в Нью-Йорку в 1921 році в сім'ї Семюеля та Седі Баррел. Її мати володіла модним бутіком. Айріс навчалася у Нью-Йоркському університеті, де вивчала історію мистецтв, та у Вісконсинському університеті, де вивчала мистецтво.

Коли 2005 року скасували виставку в Музеї сучасного мистецтва (МОМА) у Нью-Йорку, їй зателефонував куратор і запропонував представити свою колекцію прикрас. Айріс погодилася, і шоу у МОМА стало сенсацією.

У 1948 році вона вийшла заміж за Карла Апфеля, спеціаліста з реклами. Карл Апфель помер у 2015 році у віці 100 років. Дітей у пари не було. Карл та Айріс володіли компанією з виробництва текстилю Old World Weavers та спеціалізувалися на реставраційних роботах. Серед іншого працювали над проєктами в Білому домі за шести різних президентів. Серед клієнтів дизайнерки були засновниця Есте Лаудер та актриса Грета Гарбо.

У 97 років мешканка Нью-Йорка уклала модельний контракт з агентством IMG, яке представляє таких супермоделей, як Кейт Мосс та Джіджі Хадід. На честь свого 100-річчя Айріс випустила яскраву колекцію одягу, прикрас та взуття від H&M.

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