Звездная блоггерша умерла на 103 году жизни - самые яркие образы иконы стиля

Блогер Айрис Апфель. Фото: instagram.com/iris.apfel/

Дизайнер интерьеров и текстиля Айрис Апфель скончалась в возрасте 102 лет. Представитель Апфель рассказал газете New York Times, что она скончалась в своем доме в Палм-Бич. Причина смерти не разглашается.

Об этом пишет Daily Mail.

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Модель имеет три миллиона подписчиков в соцсети и более 215 000 в TikTok. Айрис Апфель родилась в Нью-Йорке в 1921 году в семье Сэмюэля и Сэди Баррел. Ее мать владела модным бутиком. Айрис училась в Нью-Йоркском университете, где изучала историю искусств, и в Висконсинском университете, где изучала искусство.

Когда в 2005 году отменили выставку в Музее современного искусства (МОМА) в Нью-Йорке, ей позвонил по телефону куратор и предложил представить свою коллекцию украшений. Айрис согласилась, и шоу в МОМА стало сенсацией.

В 1948 году она вышла замуж за Карла Апфеля, специалиста по рекламе. Карл Апфель скончался в 2015 году в возрасте 100 лет. Детей у пары не было. Карл и Айрис владели компанией по производству текстиля Old World Weavers и специализировались на реставрационных работах. Среди прочего работали над проектами в Белом доме при шести разных президентах. Среди клиентов дизайнера были основательница Эсте Лаудер и актриса Грета Гарбо.

В 97 лет жительница Нью-Йорка заключила модельный контракт с агентством IMG, представляющим таких супермоделей, как Кейт Мосс и Джиджи Хадид. В честь своего 100-летия Айрис выпустила яркую коллекцию одежды, украшений и обуви от H&M.

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