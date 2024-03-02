Пообідав з батьками та зник — стала відома причина смерті родича Єлизавети ІІ

Томас Кінгстон, британський фінансист, з дружиню леді Габріеллою. Фото: Reuters

Слідство у справі про смерть 45-річного Томаса Кінгстона, чоловіка леді Ґабріелли, встановило, що британський фінансист помер від вогнепального поранення в голову. Кінгстон наклав на себе руки в будинку своїх батьків у Котсуолдсі, поряд з його тілом поліція знайшла пістолет.

Про це пише Daily Mail.

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Поряд з тілом була зброя

Старший коронер Глостершир Кеті Скерретт розповіла, що Кінгстон пообідав зі своїми батьками, перш ніж його батько вивів собак на прогулянку. Коли він повернувся, містера Кінгстона не було вдома, і приблизно через 30 хвилин його мати пішла його шукати. Його батько вибив двері замкнутого флігеля. Батько там виявив тіло сина.

"Він знайшов містера Кінгстона мертвим із важкою травмою голови. На місці події була зброя. Викликали швидку допомогу. Поліція переконана, що смерть не викликає підозр", — йдеться у звіті.

27 лютого леді Габріелла Кінгстон, Мартін і Джилл Кінгстон, Джоанна Конноллі та Емма Мюррей опублікували заяву про смерть Томаса Кінгстона і назвали його "винятковою людиною, яка висвітлила життя всіх, хто його знав". Представник Букінгемського палацу сказав, що короля та королеву поінформували про те, що сталося, і передають свої співчуття.

Леді Габріелла та Томас Кінгстон пов'язали себе шлюбом у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку 18 травня 2019 року. Раніше Кінгстон зустрічався з молодшою сестрою Кейт Міддлтон Піппою. Вони розлучилися у 2011 році, але залишалися близькими друзями протягом багатьох років. Кінгстон та леді Габріелла були присутні на весіллі Піппи з Джеймсом Меттьюзом у травні 2017 року.

Востаннє леді Габріеллу та Томаса Кінгстона бачили разом на публіці у День святого Валентина на заході, присвяченому творам Вільяма Шекспіра.

Леді Габріелла посыдає 56-те місце у черзі на престол, але не є чинним членом королівської родини. 2020 року вона випустила дві пісні, щоб зібрати гроші на благодійність. Томас Кінгстон був директором компанії Devonport Capital, яка спеціалізується на фінансуванні різних компаній. Випускник університету Брістольського також працював у міністерстві закордонних справ.

Нагадаємо, принц Гаррі програв суд.

Раніше стало відомо, як почувається Кейт Міддлтон.