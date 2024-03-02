Пообедал с родителями и исчез — стала известна причина смерти родственника Елизаветы II

Томас Кингстон, британский финансист, с супругой леди Габриэллой. Фото: Reuters

Следствие по делу о смерти 45-летнего Томаса Кингстона, супруга леди Габриэллы, установило, что британский финансист скончался от огнестрельного ранения в голову. Кингстон покончил с собой в доме своих родителей в Котсуолдсе, рядом с его телом полиция нашла пистолет.

Об этом пишет Daily Mail.

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Рядом с телом было оружие

Старший коронер Глостершир Кэти Скерретт рассказала, что Кингстон пообедал со своими родителями, прежде чем его отец вывел собак на прогулку. Когда он вернулся, мистера Кингстона не было дома, и примерно через 30 минут его мать пошла его искать. Его отец выбил дверь в закрытый флигель. Отец там обнаружил тело сына.

"Он нашел мистера Кингстона мертвым, с тяжелой травмой головы. На месте происшествия было оружие. Вызвали скорую помощь. Полиция убеждена, что смерть не вызывает подозрений", — говорится в отчете.

27 февраля леди Габриэлла Кингстон, Мартин и Джилл Кингстон, Джоанна Коннолли и Эмма Мюррей опубликовали заявление о смерти Томаса Кингстона и назвали его "исключительным человеком, который осветил жизнь всех, кто его знал". Представитель Букингемского дворца сказал, что короля и королеву проинформировали о случившемся и передают свои соболезнования.

Леди Габриэлла и Томас Кингстон связали себя браком в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 18 мая 2019 года. Ранее Кингстон встречался с младшей сестрой Кейт Миддлтон Пиппой. Они расстались в 2011 году, но оставались близкими друзьями на протяжении многих лет. Кингстон и леди Габриэлла присутствовали на свадьбе Пиппи с Джеймсом Мэттьюзом в мае 2017 года.

Последний раз леди Габриэллу и Томаса Кингстона видели вместе на публике в День святого Валентина на мероприятии, посвященном произведениям Уильяма Шекспира.

Леди Габриэлла занимает 56-е место в очереди на престол, но не является действующим членом королевской семьи. В 2020 году она выпустила две песни, чтобы собрать деньги на благотворительность. Томас Кингстон был директором компании Devonport Capital, специализирующейся на финансировании разных компаний. Выпускник Бристольского университета также работал в министерстве иностранных дел.

Напомним, принц Гарри проиграл суд.

Ранее стало известно, как чувствует себя Кейт Миддлтон.