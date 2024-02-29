Принц Гаррі програв гучний судовий процес

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Принц Гаррі програв апеляцію у справі про позбавлення поліцейського захисту під час візитів до Великої Британії за рахунок підданих після відмови від виконання обов'язків члена королівської родини. Принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від статусу старших членів британської королівської сім'ї 31 березня 2020 року і втратили можливість офіційно представляти монарха у поїздках, виконувати церемоніальні обов'язки та використати титули Їх Високостей.

Про це пише Daily Mail.

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МВС Великої Британії також відмовилося надавати принцу Гаррі поліцейський захист під час його візитів до Великої Британії, але адвокати принца подали апеляцію. За їхніми словами, британській владі варто було провести аналіз ризиків, пов'язаних із таким рішенням. Представники принца зазначили, що такий підхід щодо Гаррі є "незаконним і несправедливим", і якщо герцог Сассекський постраждає під час нападу, британській королівській родині буде завдано значної шкоди репутації. При цьому, що розраховувати на охорону за рахунок платників податків Гаррі може, але вона не буде надана автоматично — йдеться про заходи, розроблені спеціально для нього.

Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters

Високий суд Лондона ухвалив рішення, що МВС не допустило "процедурну несправедливість".

Гаррі готовий повернутися до виконання королівських обов'язків на час хвороби батька, короля Карла III. Проте сам король та його брат, принц Вільям, мають іншу думку — вони вважають, що варто дотримуватися рішення, яке ухвалила 2020 року королева Єлизавета. Вона вирішила, що Гаррі повинен повністю відмовитися від обов'язків працюючого члена королівської сім'ї та взяти на себе зобов'язання не використовувати свій титул у комерційних цілях.

Нагадаємо, стало відомо, як почувається Кейт Міддлтон.

Раніше принц Вільям відмовився приходити на мемориальну службу за своїм хрещеним.