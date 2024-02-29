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Принц Гарри проиграл громкий судебный процесс

29 февраля 2024 08:07
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Принц Гарри проиграл громкий судебный процесс
Принц Гарри. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Принц Гарри проиграл апелляцию по делу о лишении полицейской защиты во время визитов в Великобританию за счет подданных после отказа от исполнения обязанностей члена королевской семьи. Принц Гарри и Меган Маркл отказались от статуса старших членов британской королевской семьи 31 марта 2020 года и потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять церемониальные обязанности и использовать титулы Их Высочества.

Об этом пишет Daily Mail.

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МВД Великобритании также отказалось предоставлять принцу Гарри полицейскую защиту во время его визитов в Великобританию, но адвокаты принца подали апелляцию. По их словам, британским властям следовало провести анализ рисков, связанных с таким решением. Представители принца отметили, что такой подход к Гарри "незаконный и несправедливый", и если герцог Сассекский пострадает во время нападения, британской королевской семье будет нанесен значительный ущерб репутации. При этом рассчитывать на охрану за счет налогоплательщиков Гарри может, но она не будет предоставлена автоматически — речь идет о мерах, разработанных специально для него.

 

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters
Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: Reuters

Высокий суд Лондона принял решение, что МВД не допустило "процедурной несправедливости".

Гарри готов вернуться к исполнению королевских обязанностей во время болезни отца, короля Карла III. Однако у самого короля и его брата, принца Уильяма, есть другое мнение — они считают, что следует придерживаться решения, которое приняла в 2020 году королева Елизавета. Она решила, что Гарри должен полностью отказаться от обязанностей работающего члена королевской семьи и принять на себя обязательство не использовать свой титул в коммерческих целях.

Напомним, стало известно, как чувствует себя Кейт Миддлтон.

Ранее принц Уильям отказался приходить на мемориальную службу в честь своего крестного.

принц Гарри
суд
скандал
королевская семья

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