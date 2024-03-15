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В больнице скончался легендарный советский актер Александр Ширвиндт

15 марта 2024 20:22
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
В больнице скончался легендарный советский актер Александр Ширвиндт
Советский актер Александр Ширвиндт. Фото: Facebook
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Легендарный советский актер Александр Ширвиндт, известный по ролям в фильмах "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка", "Вокзал для двоих", умер в возрасте 89 лет. В последние годы у него были серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Об этой печальной новости российским медиа сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров, которому позвонил по телефону сын актера.

"Мне позвонил Миша, сын Александра Анатольевича, он умер в больнице полчаса назад. Как и что будем делать, я пока не знаю", — рассказал Газаров.

Актер снялся в более чем 60 художественных фильмах и в качестве режиссера и сценариста участвовал в создании более 30 театральных представлений и постановок.

С 2000 по 2021 год Ширвиндт руководил Московским театром сатиры, где 30 лет проработал актером.

Актер известен по ролям в советских фильмах "Трое в лодке, не считая собаки", "Принцесса цирка" и "Вокзал для двоих".

Однако актер неоднократно посещал аннексированный россиянами Крым и в 2017 году его внесли в базу центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины.

Ранее режиссер "Дюны" показал вторую часть фильма очень больному мужчине, чтобы тот успел насладиться картиной перед смертью. Также во сне умер автор культового хита All by Myself Эрик Кармен.

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