В возрасте ста лет скончался создатель караоке

Создатель караоке Сигейти Негиси. Фото: X/Matt_Alt

В столице Японии, Токио, скончался создатель караоке Сигейти Негиси. Легендарному изобретателю было 100 лет.

Об этом сообщает издание Sky News.

Умер изобретатель караоке

Трагическую новость узнал и распространил журналист Мэтт Алт, бравший интервью у изобретателя в 2018 году. Оказывается, Негиси скончался еще 26 января. Впрочем, семья Сигейти заявлений не делала. У Негисе остались трое детей, пятеро внуков и восемь правнуков.

В 1967 году Сигейти выпустил первую караоке-машину под названием Sparko Box. По словам журналиста, на 2023-й сохранилась только одна копия этого аппарата. Всего их было выпущено 8000 экземпляров.

Негиси установил Sparko Box в разных заведениях по всей Японии, но его начали критиковать музыкальные исполнители. Конфликты были настолько серьезные, что он ушел из караоке-бизнеса в 1975 году, так и не запатентовав свое изобретение. Его дочь Такано утверждает, что Негиси не волновался из-за этого.

"Он испытывал огромную гордость, видя, как его идея превращается в культуру веселого времяпрепровождения с помощью песен по всему миру", — отметила дочь Сигети Негиси.

Сигейти Негиси и журналист Мэтт Алт. Фото: Adafruit Blog

Напомним, ранее мы писали, что в одной из московских больниц скончался известный советский актер Александр Ширвиндт. Также мы рассказывали, что ушел из жизни автор культового хита All by, американский певец Myself Эрик Кармен.