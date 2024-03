В США умер автор популярной кинофраншизы о приключениях собаки Бенджи

Американский режиссер, писатель Джо Кэмп. Фото: Wikipedia

В американском штате Теннесси скончался режиссер и сценарист фильмов "Бенджи", Джо Кэмп, получивший номинацию "Оскар" и статуэтку "Золотой глобус". Ему было 84 года.

Умер автор фильмов "Бенджи"

По словам сына режиссера, Брендона Кэмпа, Джо скончался утром в пятницу, 15 марта, в своем доме после борьбы с болезнью. Называть ее он не стал. Кемп почти не имел опыта в Голливуде, пока не собрал 500 тысяч долларов, чтобы снять первый фильм "Бенджи".

Семейный фильм о дворняге псе, спасающем пару детей от похитителей, вышел в прокат в октябре 1974 года. Лента собрала в прокате около 40 миллионов долларов США (250 миллионов долларов после инфляции по актуальному курсу). Что стало рекордом в соотношении бюджет-прибыль.

Впоследствии вышел телевизионный сериал, основанный на этой истории. А потом два фильма (1987 и 2004), один из которых Джо Кэмп снимал совместно с кинокомпанией Disney. В 2018 году его сын Брэндон снял обновленную версию первого фильма, впрочем, в прокате он провалился.

За кадром Джо Кэмп был преданным любителем животных и автором бестселлеров. В 2008 году он опубликовал свою книгу "Душа лошади: жизненные уроки табуна", в которой описал то, чему он научился, работая с этими животными. Кемп также являлся членом правления нескольких благотворительных организаций.

Одна из книг Джо Кэмпа. Фото: Amazon

