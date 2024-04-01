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Кристина Соловий впервые прокомментировала скандал с Машей Ефросининой

1 апреля 2024 11:17
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Певица Кристина Соловий впервые высказалась о громком скандале с Машей Ефросининой
Украинская певица Кристина Соловий на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодая украинская исполнительница, автор песен Кристина Соловий дала откровенное интервью. Популярная артистка впервые прокомментировала скандал, который недавно возник между ней и ведущей Машей Ефросининой во время их общения.

Свой комментарий Кристина Соловий дала каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Что Кристина Соловий думает о скандале с Машей Ефросининой

Украинская певица признается, смотрит ли она комментарии людей после громкого скандала с ведущей Машей Ефросининой. По словам Кристины Соловий, ей даже стало приятно, что этот конфликт начали обсуждать в обществе.

К тому же, известная украинская артистка рассказала, как она относится к критике и комплиментам со стороны окружающих, и отметила, кто является самым большим хейтером для нее.

"Я постоянно заглядываю в новейшие обновления, мне интересно было. Мне приятно, что это интервью стало толчком для общественной дискуссии на эту тему. Я очень ровно отношусь к хейту и похвале. Я сама могу поставить себе оценку какую-то, и самый большой критик — это я сама", — объяснила Кристина Соловий.

Кристина Соловой
Певица Кристина Соловий во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Нравится ли Кристине Соловий публичность

Украинская певица призналась, что ей не нравится тот факт, что ее начали узнавать на улице. Раньше, как говорит Кристина, ее не узнавали, когда она делала другую прическу или наносила другой цвет помады, а теперь все изменилось.

"Мне не нравится, что меня начали узнавать. Я очень привыкла, что у меня такая внешность изменчива. Я делаю другую укладку или просто другой тон помады, и меня уже не узнают. Я к этому очень привыкла, а теперь так не канает", — тоже добавила молодая украинская исполнительница.

Что известно о скандале между Кристиной Соловий и Машей Ефросининой

Недавно ведущая Маша Ефросинина брала интервью у певицы Кристины Соловий, но во время общения между женщинами возник громкий конфликт на фоне языка. Артистка отметила, что все, кто размывал границы между Украиной и РФ, должны нести ответственность.

"Все должны отвечать за то, что они строили культурные мосты между Россией и Украиной, за то, что они пытались сидеть на двух стульях и размывали границы. Они все за это ответственны. У них на руках, на сердце и на душе всегда будет кровь", — сказала Кристина Соловий.

Интервью Кристины Соловой и Маши Ефросининой
Интервью Кристины Соловий и Маши Ефросининой. Фото: скриншот с YouTube

Однако, Маша отметила, что Кристина спекулирует ее словами и серьезно обвиняет ее.

"Ты сейчас спекулируешь моими словами. Ты мне сказала, что у всех, кто сегодня в переходном периоде, есть кровь на руках. Это довольно серьезное обвинение", — ответила украинская телеведущая.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Кристина Соловий высказалась о своих песнях на российских платформах.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская артистка Кристина Соловий высказалась о романе с Сергеем Жаданом.

Также мы сообщали о том, что артистка Кристина Соловий рассказала, как россияне украли у нее песню.

Маша Ефросинина
Кристина Соловий
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украинские звезды

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