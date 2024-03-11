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Соловій прокоментувала наявність своїх пісень на російських стримінгових платформах

11 березня 2024 22:59
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Соловій прокоментувала наявність своїх пісень на російських стримінгових платформах
Співачка Христина Соловій. Фото: Instagram/soloviyka
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Минулого тижня в мережі активно обговорювали треки співачки Христини Соловій на стримінгових платформах РФ. Також на сервісах країни-терориста є і її дует з фронтменом гурту "Воплі Відоплясова" Олегом Скрипкою. Соловій прокоментувала ці новини та пригрозила судом деяким медіа. 

Про це Христина повідомила у своїх соцмережах

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Пісні Соловій та один спільний трек з Олегом Скрипкою можна прослухати на сервісах "Яндекс Музыка" та "VK Музыка". Після обговорення цієї інформації в мережі Христина заявила: жоден з її треків не розміщений на російських платформах офіційно. 

"Усі доступні композиції — піратські публікації, на поширення яких я не давала згоди та з яких я не отримую жодного прибутку. Як ми вже бачили за "Лєдовим шоу", це, на жаль, не те, чому варто дивуватися. Крадії крадуть", — заявила Христина. 

Щодо треку "Зима", записаного спільно з Олегом Скрипкою, — усі права на цю композицію належать фронтмену гурту "Воплі Відоплясова", запевняє Соловій. Він є автором слів та музики та відповідальний за її поширення та розміщення на будь-яких музичних платформах.

Також Соловій звернулася до медіа,  які, за її словами, поширюють фейки в намаганнях роздмухати скандал. 

"Я очікую від вас спростування брехливих новин, інакше ви можете очікувати на судовий позов… Мисліть критично і перевіряйте інформацію перед тим, як її розповсюджувати", — підсумувала Соловій.

Соловій прокоментувала наявність своїх пісень на російських стримінгових платформах - фото 1
Репертуар українських артистів, які виявили користувачі мережі на платформах РФ. Скриншоти: Telegram

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Наталія Могилевська показала архівне дитяче фото з Маріуполя та висловилась про премію "Оскар". Також ми розповідали, чому тренерка та зірка "Зважених та щасливих" Аніта Луценко тривалий час приховувала від камер свій живіт.

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Христина Соловій
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