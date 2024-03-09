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Пісні Христини Соловій доступні на російських стримінгових платформах

9 березня 2024 22:00
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Пісні Христини Соловій доступні на російських стримінгових платформах
Співачка Христина Соловій. Фото: Instagram/soloviyka
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Після гучного інтерв’ю співачки Христини Соловій шоувумен Маші Єфросиніній виявилось, що її репертуар доступний для прослуховування на території РФ. Також на сервісах країни-терориста є і її дует з фронтменом гурту "Воплі Відоплясова" Олегом Скрипкою.

Про це повідомляють Telegram-канали.

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Музика Христини Соловій доступна у РФ

Пісні Соловій можна прослухати на сервісах "Яндекс Музыка" та "VK Музыка". Ці платформи виплачують артистам винагороду за кожне прослуховування та сплачують податки в російський бюджет. Втім, скоріш за все, Христина, яка підтримує ЗСУ, не надавала права на використання її композицій.

Пісні Христини Соловій доступні на російських стримінгових платформах - фото 1
Скриншоти: Telegram

На "Яндекс Музыка" треки заливають або самі артисти, або їхні компанії-лейбли. Залежно від того, хто розміщує, тому надходять доходи від монетизації. Втім в цьому випадку, хто саме надавав права на публікацію треків Соловій — не уточнюється.

Пісні Христини Соловій доступні на російських стримінгових платформах - фото 2
Скриншот: Telegram

Інші артисти на російських платформах

Відзначимо, що Соловій не єдина українська артистка, чиї композиції можна прослухати в тому ж VK, який заборонений в нашій країні. Так, наприклад,  музику учасника шоу "Голос країни-13" Romario Punch присутня на стрімінговій платформі ресурсу "Яндекс". 

Щодо Соловій, то це не вперше, коли росіяни незаконно використовують музику Христини. Так, наприклад, дружина прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, Тетяна Навка, залучила у своє льодове шоу переписану російською мовою пісню "Тримай". Через це Соловій збиралась судитися з путіністами, але поки що таких механізмів не має.

Нагадаємо, раніше ми писали, що письменник, музикант Сергій Жадан відреагував на скандальні зізнання Христини Соловій щодо їхнього роману. Також ми розповідали, що шоувумен Маша Єфросиніна та Соловій пообіцяли показати повну версію суперечки та назвали умову.

музика
росіяни
Христина Соловій
українські зірки

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