Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Wow arrow Христина Соловій пояснила, кого мала на увазі, коли звинуватила російськомовних українців у війні arrow

Христина Соловій пояснила, кого мала на увазі, коли звинуватила російськомовних українців у війні

7 березня 2024 20:41
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Христина Соловій пояснила, кого мала на увазі, коли звинуватила російськомовних українців у війні
Співачка Христина Соловій. Фото: instagram.com/soloviyka/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Христина Соловій пояснила, кого мала на увазі в інтерв'ю для телеведучої Маші Єфросиніної, коли говорила про українців, які мають "кров на руках". Артистка звернулась до своєї російськомовної аудиторії.

Про це вона заявила на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Христина Соловій жорстко відповіла хейтерам та російськомовним українцям

Артистка пояснила, що "кров на руках" не в російськомовних українців, а в тих хто після анексії Криму та окупації Донбасу намагався просувати російську культуру та мову в українське суспільство. 

Співачка наголошує на тому, що право обирати якою мовою спілкуватися українцям захищене законом.

"Дорогі друзі і недруги, шанувальники і хейтери, розмовляти російською – ваше законне право, яке ще й захищене Конституцією України. В інтервʼю я говорю виключно про медійних людей, які після 2014 продовжували створювати "русскій мір" в Україні своєю творчістю, своєю працею. Крапка", — заявила співачка.

Українці захоплюються позицією Христини Соловій

Багато користувачів соцмережі захоплюються позицією артистки та дякують за те, що вона підіймає важливі для суспільства теми.

"Усе правильно ти сказала. Обнімаю, квіточко".

"Захоплююсь і поважаю безмежно! Дякую за позицію, творчість, сміливість!".

"Не лише красива з прекрасним голосом, а ще й розумна та смілива! Повага. Я ваша шанувальниця!".

"Христя! Не треба пояснень! Все вірно сказано! Крапка!".

Христина Соловій пояснила, кого мала на увазі, коли звинуватила російськомовних українців у війні - фото 1
Коментарі під публікацією Христини Соловій. Фото: скриншот Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що ведуча Маша Єфросініна публічно посварилася зі співачкою Христиною Соловій.  Також ми повідомляли про те, що українська артистка Христина Соловій висловилася про співачок, які не їздять на фронт.

скандал
російська мова
українська мова
Маша Єфросініна
Христина Соловій
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня