Христина Соловій пояснила, кого мала на увазі, коли звинуватила російськомовних українців у війні

Співачка Христина Соловій. Фото: instagram.com/soloviyka/

Відома українська співачка Христина Соловій пояснила, кого мала на увазі в інтерв'ю для телеведучої Маші Єфросиніної, коли говорила про українців, які мають "кров на руках". Артистка звернулась до своєї російськомовної аудиторії.

Про це вона заявила на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Христина Соловій жорстко відповіла хейтерам та російськомовним українцям

Артистка пояснила, що "кров на руках" не в російськомовних українців, а в тих хто після анексії Криму та окупації Донбасу намагався просувати російську культуру та мову в українське суспільство.

Співачка наголошує на тому, що право обирати якою мовою спілкуватися українцям захищене законом.

"Дорогі друзі і недруги, шанувальники і хейтери, розмовляти російською – ваше законне право, яке ще й захищене Конституцією України. В інтервʼю я говорю виключно про медійних людей, які після 2014 продовжували створювати "русскій мір" в Україні своєю творчістю, своєю працею. Крапка", — заявила співачка.

Українці захоплюються позицією Христини Соловій

Багато користувачів соцмережі захоплюються позицією артистки та дякують за те, що вона підіймає важливі для суспільства теми.

"Усе правильно ти сказала. Обнімаю, квіточко".

"Захоплююсь і поважаю безмежно! Дякую за позицію, творчість, сміливість!".

"Не лише красива з прекрасним голосом, а ще й розумна та смілива! Повага. Я ваша шанувальниця!".

"Христя! Не треба пояснень! Все вірно сказано! Крапка!".

Коментарі під публікацією Христини Соловій. Фото: скриншот Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що ведуча Маша Єфросініна публічно посварилася зі співачкою Христиною Соловій. Також ми повідомляли про те, що українська артистка Христина Соловій висловилася про співачок, які не їздять на фронт.