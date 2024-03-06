Між Єфросиніною та Соловій сталася сварка через слова співачки про "кров на руках"
Українська співачка Христина Соловій та українська телеведуча Маша Єфросиніна мали непросту розмову. Соловій заявила, що українське суспільство надто толерантно ставиться до тих людей, які у минулому "розмивали кордони" із Росією.
Про це стало відомо з інтерв'ю співачки на YouTube-каналі української ведучої Маші Єфросиніної.
Напружений диспут між Єфросиніною та Соловій
Соловій сказала, що якщо раніше не могла однозначно відповісти на запитання, чи є культура поза політикою, то зараз у неї на це однозначна негативна відповідь.
"Усе змінюється, погодься, і людям теж треба давати час визнавати певні зміни", — відповіл співачці Єфросиніна.
Співачка заперечила, заявивши, що українці "надто толерантні зі своїми людьми, особливо з тими, хто колись помилився". Як приклад вона навела саму Єфросиніну, нагадавши ведучій, що та перейшла на українську мову лише після публічної критики у мережі.
"Зараз ти щебечеш зі мною українською, і це само собою зрозуміло. Ми даємо шанс своїм людям стати на сторону українства і відчути себе українцем. Ми даємо час, і це толерантно", — говорить зірка.
Єфросиніна заперечила, що якби все було толерантно, то в суспільстві "не було б культури кенселінгу в такій агресивній формі".
"Усі мають відповідати за те, що вони будували культурні мости між Росією й Україною, за те, що вони намагалися сидіти на двох стільцях і розмивали кордони. Вони всі за це відповідальні. У них на руках, на серці і на душі завжди буде кров. Я так вважаю. Хочеш мені заперечити? Я готова вислухати тебе", — сказала Соловій.
Єфросиніна назвала ці висловлювання співачки необ'єктивними та наголосила, що раніше українські артисти, які співали російською, намагалися відповідати запиту аудиторії.
"Артист завжди відповідає запиту і працює на свою аудиторію. Я застала період, коли дуже багато артистів із першої ланки намагалися співати українською, і ніхто не приходив на їхні концерти", — заявила ведуча.
Вона зазначила, що Соловій, яка відмовлялася співати російською мовою, опинилася серед аутсайдерів українського шоу-бізнесу.
"Ти одразу стала аутсайдеркою на 10 років. На 10 років! У класичному розумінні", — заявила Єфросиніна.
Соловій заперечила, що в неї був "природній і повільний ріст". Після цього Єфросиніна як аргумент навела приклад українського гурту "Океан Ельзи", який виконував свої українські хіти на концертах у російських містах.
"Це було тоді, коли Росія не нападала на Україну", — наголосила співачка.
"Ти зараз спекулюєш моїми словами. Ти мені сказала, що ми всі, хто сьогодні є у перехідному періоді, маємо кров на руках. Це доволі серйозне звинувачення", — відповіла Єфросиніна.
"Бо ніхто не хоче мати кров на руках", — пояснила Соловій.
"Бо це не так –—це називається формування молодої незалежної країни", — парирувала ведуча.
Вона додала, що якщо суспільство не буде толерантним, українці перетворяться на нелюдів. Після цих слів Соловій почала демонстративно аплодувати ведучій.
"Можливо, мої слова були занадто колючими", — припустила артистка.
На це Соловій почала опладувати і сказала, що це була прекрасна промова, і це не іронія. Ведуча не повірила у щирість слів. Соловій зазнчила, що її з "дитинства вчили ненавидіти русню й усе російське".
Нагадаємо, Маша Єфросиніна прокоментувала річницю кримського спротиву російській окупації. А також ведуча згадала, як провела ніч перед повномашстабною війною.
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