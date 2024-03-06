Між Єфросиніною та Соловій сталася сварка через слова співачки про "кров на руках"

Ведуча Маша Єфросиніна та співачка Христина Соловій. Фото: скрін з відео

Українська співачка Христина Соловій та українська телеведуча Маша Єфросиніна мали непросту розмову. Соловій заявила, що українське суспільство надто толерантно ставиться до тих людей, які у минулому "розмивали кордони" із Росією.

Про це стало відомо з інтерв'ю співачки на YouTube-каналі української ведучої Маші Єфросиніної.

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Соловій сказала, що якщо раніше не могла однозначно відповісти на запитання, чи є культура поза політикою, то зараз у неї на це однозначна негативна відповідь.

"Усе змінюється, погодься, і людям теж треба давати час визнавати певні зміни", — відповіл співачці Єфросиніна.

Співачка заперечила, заявивши, що українці "надто толерантні зі своїми людьми, особливо з тими, хто колись помилився". Як приклад вона навела саму Єфросиніну, нагадавши ведучій, що та перейшла на українську мову лише після публічної критики у мережі.

"Зараз ти щебечеш зі мною українською, і це само собою зрозуміло. Ми даємо шанс своїм людям стати на сторону українства і відчути себе українцем. Ми даємо час, і це толерантно", — говорить зірка.

Єфросиніна заперечила, що якби все було толерантно, то в суспільстві "не було б культури кенселінгу в такій агресивній формі".

"Усі мають відповідати за те, що вони будували культурні мости між Росією й Україною, за те, що вони намагалися сидіти на двох стільцях і розмивали кордони. Вони всі за це відповідальні. У них на руках, на серці і на душі завжди буде кров. Я так вважаю. Хочеш мені заперечити? Я готова вислухати тебе", — сказала Соловій.

Єфросиніна назвала ці висловлювання співачки необ'єктивними та наголосила, що раніше українські артисти, які співали російською, намагалися відповідати запиту аудиторії.

"Артист завжди відповідає запиту і працює на свою аудиторію. Я застала період, коли дуже багато артистів із першої ланки намагалися співати українською, і ніхто не приходив на їхні концерти", — заявила ведуча.

Вона зазначила, що Соловій, яка відмовлялася співати російською мовою, опинилася серед аутсайдерів українського шоу-бізнесу.

"Ти одразу стала аутсайдеркою на 10 років. На 10 років! У класичному розумінні", — заявила Єфросиніна.

Соловій заперечила, що в неї був "природній і повільний ріст". Після цього Єфросиніна як аргумент навела приклад українського гурту "Океан Ельзи", який виконував свої українські хіти на концертах у російських містах.

"Це було тоді, коли Росія не нападала на Україну", — наголосила співачка.

"Ти зараз спекулюєш моїми словами. Ти мені сказала, що ми всі, хто сьогодні є у перехідному періоді, маємо кров на руках. Це доволі серйозне звинувачення", — відповіла Єфросиніна.

"Бо ніхто не хоче мати кров на руках", — пояснила Соловій.

"Бо це не так –—це називається формування молодої незалежної країни", — парирувала ведуча.

Вона додала, що якщо суспільство не буде толерантним, українці перетворяться на нелюдів. Після цих слів Соловій почала демонстративно аплодувати ведучій.

"Можливо, мої слова були занадто колючими", — припустила артистка.

На це Соловій почала опладувати і сказала, що це була прекрасна промова, і це не іронія. Ведуча не повірила у щирість слів. Соловій зазнчила, що її з "дитинства вчили ненавидіти русню й усе російське".

Нагадаємо, Маша Єфросиніна прокоментувала річницю кримського спротиву російській окупації. А також ведуча згадала, як провела ніч перед повномашстабною війною.