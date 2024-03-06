Между Ефросининой и Соловой произошла ссора из-за слов певицы о "крови на руках"

Ведущая Маша Ефросинина и певица Христина Соловий. Фото: скрин с видео

Украинская певица Христина Соловий и украинская телеведущая Маша Ефросинина повздорили. Соловий заявила, что украинское общество слишком толерантно относится к тем людям, которые в прошлом "размывали границы" с Россией.

Об этом стало известно из интервью певицы на YouTube-канале украинской ведущей Маши Ефросининой.

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Соловий сказала, что если раньше не могла однозначно ответить на вопрос, есть ли культура вне политики, то сейчас у нее на это однозначный негативный ответ.

"Все меняется, согласись, и людям тоже нужно давать время признавать определенные изменения", — ответила певице Ефросинина.

Певица возразила, заявив, что украинцы "слишком толерантны со своими людьми, особенно с теми, кто когда-то ошибся". В качестве примера она привела саму Ефросинину, напомнив ведущей, что та перешла на украинский язык только после публичной критики в сети.

"Сейчас ты щебечешь со мной на украинском, и это само собой разумеется. Мы даем шанс своим людям стать на сторону украинства и почувствовать себя украинцем. Мы даем время, и это толерантно", — говорит звезда.

Ефросинина отрицала, что если бы все было толерантно, то в обществе "не было бы культуры кенселлинга в такой агрессивной форме".

"Все должны отвечать за то, что они строили культурные мосты между Россией и Украиной, за то, что они пытались усидеть на двух стульях и размывали границы. Они все за это ответственны. У них на руках, на сердце и на душе всегда будет кровь. Я так считаю. Хочешь мне возразить? Я готова выслушать тебя", — сказала Соловий.

Ефросинина назвала эти высказывания певицы необъективными и подчеркнула, что ранее украинские артисты, которые пели по-русски, пытались отвечать запросу аудитории.

"Артист всегда отвечает запросу и работает на свою аудиторию. Я застала период, когда очень многие артисты из первого звена пытались петь на украинском, и никто не приходил на их концерты", — заявила ведущая.

Она отметила, что Соловий, которая отказывалась петь на русском языке, оказалась среди аутсайдеров украинского шоу-бизнеса.

"Ты сразу стала аутсайдером на 10 лет. На 10 лет! В классическом понимании", — заявила Ефросинина.

Соловий возразила, что у нее был "естественный и медленный рост". После этого Ефросинина в качестве аргумента привела пример украинской группы "Океан Эльзы", исполнявшей свои украинские хиты на концертах в российских городах.

"Это было тогда, когда Россия не нападала на Украину", — подчеркнула певица.

"Ты сейчас спекулируешь моими словами. Ты мне сказала, что мы все, кто сегодня в переходном периоде, имеем кровь на руках. Это достаточно серьезное обвинение", — ответила Ефросинина.

"Потому что никто не хочет иметь кровь на руках", — объяснила Соловий.

"Ибо это не так — это называется формирование молодой независимой страны", — парировала ведущая.

Она добавила, что если общество не будет толерантным, украинцы превратятся в извергов.

"Может быть, мои слова были слишком колючими", — предположила артистка.

На это Соловий начала аплодировать и сказала, что это была прекрасная речь, и это не ирония. Ведущая не поверила в искренность слов. Соловий отметила, что ее с "детства учили ненавидеть русскую и все русское".

Напомним, Маша Ефросинина прокомментировала годовщину крымского сопротивления российской оккупации. А также ведущая вспомнила, как провела ночь перед полномасштабной войной.