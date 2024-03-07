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Христина Соловий объяснила, кого имела в виду, когда обвинила русскоязычных украинцев в войне

7 марта 2024 20:41
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Христина Соловий объяснила, кого имела в виду, когда обвинила русскоязычных украинцев в войне
Певица Христина Соловий. Фото: instagram.com/soloviyka/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Христина Соловий объяснила, кого имела в виду в интервью для телеведущей Маши Ефросининой, когда говорила об украинцах, у которых "кровь на руках". Артистка обратилась к своей русскоязычной аудитории.

Об этом она заявила на своей странице в Instagram.

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Артистка объяснила, что "кровь на руках" не у русскоязычных украинцев, а у тех, кто после аннексии Крыма и оккупации Донбасса пытался продвигать русскую культуру и язык в украинское общество.

Певица отмечает, что право выбирать на каком языке общаться украинцам защищено законом.

"Дорогие друзья и недруги, поклонники и хейтеры, разговаривать на русском — ваше законное право, которое еще и защищено Конституцией Украины. В интервью я говорю исключительно о медийных людях, которые после 2014 года продолжали создавать "русский мир" в Украине своим творчеством, своим трудом. Точка", — заявила певица.

Украинцы увлекаются позицией Христины Соловий

Многие пользователи соцсети поддерживают позицию артистки и благодарят за то, что она поднимает важные для общества темы.

"Все правильно ты сказала. Обнимаю, цветочек".

"Увлекаюсь и уважаю безгранично! Спасибо за позицию, творчество, смелость!"

"Не только красивая с прекрасным голосом, но и умная и смелая! Уважение. Я ваша поклонница!"

"Христя! Не надо объяснений! Все верно сказано! Точка!"

Кристина Соловой объяснила, кого имела в виду, когда обвинила русскоязычных украинцев в войне - фото 1
Комментарии под публикацией Христины Соловой. Фото: скриншот Instagram

Напомним, мы писали о том, что ведущая Маша Ефросинина публично поссорилась с певицей Христиной Соловой. Также мы сообщали о том, что украинская артистка Христина Соловий высказалась о певицах, которые не ездят на фронт.

скандал
русский язык
украинский язык
Маша Ефросинина
Кристина Соловий
украинские звезды

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