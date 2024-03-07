Жадан відреагував на скандальні зізнання Христини Соловій

Сергій Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

Український письменник Сергій Жадан прокоментував розповідь його колишньої дівчини Христини Соловій про їхні стосунки. Він, ймовірно, шокований реакцією українців на цю історію.

Своє обурення він висловив у X.

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Нещодавно співачка Христина Соловій зізналась, що покинула Сергія Жадана заради іншого чоловіка. Ця новина підняла хвилю хейту в бік дівчини, і також чимало українців вирішили підтримати письменника у соцмережах.

Натомість Жадан не розуміє такої реакції і явно не збирається розповідати своє тлумачення їхнього роману.

"Що за х*йня? Що відбувається?" — прокоментував артист дописи про його стосунки з Соловій.

Реакція Сергія Жадана. Фото: twitter.com/serhiy_zhadan

Реакція Сергія Жадана. Фото: twitter.com/serhiy_zhadan

Реакція Сергія Жадана. Фото: twitter.com/serhiy_zhadan

Реакція Сергія Жадана. Фото: twitter.com/serhiy_zhadan

Що передувало обговоренню в соцмережах

Христина Соловій сходила на інтерв'ю до Маші Єфросиніної і розповіла, що покинула Сергія Жадана. Їхній роман розпочався ще 23 лютого 2022 року з онлайн-листування.

"У нас зав'язалося романтичне онлайн-спілкування, яке тривало декілька місяців. Він писав вірші, я відповідала йому, надсилала селфі свої, які він просив скинути мені. В офлайн-стосунки перейшли тоді, коли про це ніхто не говорив публічно. Я просила це подавати як творчий тандем. Я на той момент ще була в стосунках, і Сергій був у шлюбі. Це був космічний союз", — розповіла Соловій.

Маша Єфросініна і Христина Соловій на інтерв'ю. Фото: стоп-кадр

Після пристрасних стосунків і спільної співпраці вона зустріла іншого чоловіка і закохалась. Проте не відразу зізналась у цьому Жадану. Співачка жалкує про те, що неправильно закінчила свої стосунки з українським письменником.

Раніше Маша Єфросиніна прокоментувала скандальну розмову з Соловій.

Також співачка поділилась сумною історією про крадіжку її пісень росіянами.