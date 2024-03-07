Жадан відреагував на скандальні зізнання Христини Соловій
Український письменник Сергій Жадан прокоментував розповідь його колишньої дівчини Христини Соловій про їхні стосунки. Він, ймовірно, шокований реакцією українців на цю історію.
Своє обурення він висловив у X.
Жадан прокоментував романтичну сповідь Соловій
Нещодавно співачка Христина Соловій зізналась, що покинула Сергія Жадана заради іншого чоловіка. Ця новина підняла хвилю хейту в бік дівчини, і також чимало українців вирішили підтримати письменника у соцмережах.
Натомість Жадан не розуміє такої реакції і явно не збирається розповідати своє тлумачення їхнього роману.
"Що за х*йня? Що відбувається?" — прокоментував артист дописи про його стосунки з Соловій.
Що передувало обговоренню в соцмережах
Христина Соловій сходила на інтерв'ю до Маші Єфросиніної і розповіла, що покинула Сергія Жадана. Їхній роман розпочався ще 23 лютого 2022 року з онлайн-листування.
"У нас зав'язалося романтичне онлайн-спілкування, яке тривало декілька місяців. Він писав вірші, я відповідала йому, надсилала селфі свої, які він просив скинути мені. В офлайн-стосунки перейшли тоді, коли про це ніхто не говорив публічно. Я просила це подавати як творчий тандем. Я на той момент ще була в стосунках, і Сергій був у шлюбі. Це був космічний союз", — розповіла Соловій.
Після пристрасних стосунків і спільної співпраці вона зустріла іншого чоловіка і закохалась. Проте не відразу зізналась у цьому Жадану. Співачка жалкує про те, що неправильно закінчила свої стосунки з українським письменником.
Раніше Маша Єфросиніна прокоментувала скандальну розмову з Соловій.
Також співачка поділилась сумною історією про крадіжку її пісень росіянами.
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