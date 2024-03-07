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Жадан відреагував на скандальні зізнання Христини Соловій

7 березня 2024 21:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Жадан відреагував на скандальні зізнання Христини Соловій
Сергій Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Український письменник Сергій Жадан прокоментував розповідь його колишньої дівчини Христини Соловій про їхні стосунки. Він, ймовірно, шокований реакцією українців на цю історію.

Своє обурення він висловив у X.

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Нещодавно співачка Христина Соловій зізналась, що покинула Сергія Жадана заради іншого чоловіка. Ця новина підняла хвилю хейту в бік дівчини, і також чимало українців вирішили підтримати письменника у соцмережах.

Натомість Жадан не розуміє такої реакції і явно не збирається розповідати своє тлумачення їхнього роману. 

"Що за х*йня? Що відбувається?" — прокоментував артист дописи про його стосунки з Соловій. 

Реакція Сергія Жадана. Фото: twitter.com/serhiy_zhadan
Реакція Сергія Жадана. Фото: twitter.com/serhiy_zhadan
Реакція Сергія Жадана. Фото: twitter.com/serhiy_zhadan
Реакція Сергія Жадана. Фото: twitter.com/serhiy_zhadan
Реакція Сергія Жадана. Фото: twitter.com/serhiy_zhadan
Реакція Сергія Жадана. Фото: twitter.com/serhiy_zhadan
Реакція Сергія Жадана. Фото: twitter.com/serhiy_zhadan
Реакція Сергія Жадана. Фото: twitter.com/serhiy_zhadan

Що передувало обговоренню в соцмережах

Христина Соловій сходила на інтерв'ю до Маші Єфросиніної і розповіла, що покинула Сергія Жадана. Їхній роман розпочався ще 23 лютого 2022 року з онлайн-листування. 

"У нас зав'язалося романтичне онлайн-спілкування, яке тривало декілька місяців. Він писав вірші, я відповідала йому, надсилала селфі свої, які він просив скинути мені. В офлайн-стосунки перейшли тоді, коли про це ніхто не говорив публічно. Я просила це подавати як творчий тандем. Я на той момент ще була в стосунках, і Сергій був у шлюбі. Це був космічний союз", — розповіла Соловій. 

Маша Єфросиніна и Христина Соловій на интерв'.
Маша Єфросініна і Христина Соловій на інтерв'ю. Фото: стоп-кадр

Після пристрасних стосунків і спільної співпраці вона зустріла іншого чоловіка і закохалась. Проте не відразу зізналась у цьому Жадану. Співачка жалкує про те, що неправильно закінчила свої стосунки з українським письменником. 

Раніше Маша Єфросиніна прокоментувала скандальну розмову з Соловій.

Також співачка поділилась сумною історією про крадіжку її пісень росіянами.

скандал
роман
Маша Єфросініна
Сергій Жадан
Христина Соловій
українські зірки

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