Співачка Христина Соловій розповіла, як в Росії використали її знаменитий хіт

Українська співачка Христина Соловій на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молода українська виконавиця і авторка пісень, яка виступає у жанрі фолку, Христина Соловій дала відверте інтерв’ю ведучій Маші Єфросініній. Зокрема, відома артистка розповіла про те, як росіяни викрали у неї пісню.

Інтерв’ю з Христиною Соловій Маша Єфросініна оприлюднила на своєму каналі в YouTube.

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Українська співачка зізналася, як на неї вплинула ситуація з крадіжкою її відомого хіта, і згадала, як вона відреагувала на відео, які їй почали надходити. Зокрема, Христина пояснила, чого вона в жодному разі не може допустити в цьому випадку.

"Я була в дуже пригніченому стані, мені довелося перенести свій тур, який мав відбутися восени. І мені починають всі присилати ці відео, я подивилася, мене знудило, я пішла попила води, подивилася ще раз, походила з цим тиждень. І я розумію, що мою пісню, якщо вона кудись поїде з цим шоу, сприйматиме частина російської культури. Я не можу цього допустити", — каже Христина Соловій.

Маша Єфросініна і Христина Соловій на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, українська співачка зізналася, як для неї важливі її пісні, і заявила, що ця ситуація схожа на справжнє зґвалтування. Христина пояснила, що вона в жодному разі не кидає цю справу і робитиме все, щоб довести її до логічного кінця.

"Це моя історія, і я це буду відстоювати. У мене немає дітей, у мене є пісні, це мій первісток. Не хочеться порівнювати зі зґвалтуванням, але це щось дуже близько до цього. І я готова задіювати всі ресурси, всі знайомства, всіх людей, хто мені захоче допомогти. Можна арештувати майно, можна притягнути до відповідальності. Там була не тільки моя пісня, вони просто ганебно крадуть нашу культурну спадщину", — також додає українська артистка.

Що відомо про виконання пісні Христини Соловій в Росії

Не так давно в української артистки вкрали її знамениту пісню під назвою "Тримай".

Зробила це дружина речника президента РФ Дмитра Пєскова, фігуристка і олімпійська чемпіонка Тетяна Навка під час льодового спектаклю "Вечори на хуторі" за мотивами повісті Миколи Гоголя, яке показують жителям Москви з кінця минулого року.

Цю композицію переклали російською мовою і увімкнули під час виступу.

На це одразу ж відреагувала сама Христина Соловій, яка зазначила, що це вже не вперше і вона судитиме росіян за це. До того ж, співачка попросила українців допомогти їй знайти причетних юридичних осіб цього шоу в Росії.

"Це не перша крадіжка моїх творів. І йдеться не про крадіжку однієї пісні "Тримай". І навіть не про те, що це дружина Пєскова. Йдеться про апропріацію (присвоєння) культурної спадщини українців. Я свідома того, що засудити винних буде нелегко.Звертаюся до всіх українців, зокрема, і за кордоном, допомогти мені з пошуком і встановленням причетних юридичних осіб цього "шоу". Українська пісня — це зброя. І це той випадок, коли ми повинні обʼєднуватись, аби відборонити своє", — прокоментувала Христина Соловій.

Співачка Христина Соловій про викрадення своєї пісні. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що ведуча Маша Єфросініна публічно посварилася зі співачкою Христиною Соловій.

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