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Кристина Соловий рассказала о том, как россияне украли у нее песню

7 марта 2024 12:15
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Певица Кристина Соловий рассказала, как в России использовали ее знаменитый хит
Украинская певица Кристина Соловий на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодая украинская исполнительница и автор песен, выступающая в жанре фолка, Кристина Соловий дала откровенное интервью ведущей Маше Ефросининой. В частности, известная артистка рассказала о том, как россияне украли у нее песню.

Интервью с Кристиной Соловий Маша Ефросинина обнародовала на своем канале в YouTube.

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Как россияне украли песню Кристины Соловий

Украинская певица призналась, как на нее повлияла ситуация с похищением ее известного хита, и вспомнила, как она отреагировала на видео, которые ей начали поступать. В частности, Кристина объяснила, чего она ни в коем случае не может допустить в этом случае.

"Я была в очень подавленном состоянии, мне пришлось перенести свой тур, который должен был состояться осенью. И мне начинают все присылать эти видео, я посмотрела, меня стошнило, я пошла попила воды, посмотрела еще раз, проходила с этим неделю. И я понимаю, что мою песню, если она куда-то поедет с этим шоу, будет воспринимать часть русской культуры. Я не могу этого допустить", — говорит Кристина Соловий.

Маша Ефросинина и Кристина Соловой на интервью
Маша Ефросинина и Кристина Соловий на интервью. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, украинская певица призналась, как для нее важны ее песни, и заявила, что эта ситуация похожа на настоящее изнасилование. Кристина объяснила, что она ни в коем случае не бросает это дело и будет делать все, чтобы довести его до логического конца.

"Это моя история, и я это буду отстаивать. У меня нет детей, у меня есть песни, это мой первенец. Не хочется сравнивать с изнасилованием, но это очень близко к этому. И я готова задействовать все ресурсы, все знакомства, всех людей, кто мне захочет помочь. Можно арестовать имущество, можно привлечь к ответственности. Там была не только моя песня, они просто позорно воруют наше культурное наследие", — также добавляет украинская артистка.

Что известно об исполнении песни Кристины Соловий в России

Не так давно у украинской артистки украли ее знаменитую песню под названием "Тримай".

Сделала это жена спикера президента РФ Дмитрия Пескова, фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка во время ледового спектакля "Вечера на хуторе" по мотивам повести Николая Гоголя, которое показывают жителям Москвы с конца прошлого года.

Эта композиция была переведена на русский язык и включена во время выступления.

На это сразу же отреагировала сама Кристина Соловий, которая отметила, что это уже не в первый раз и она будет судить россиян за это. К тому же, певица попросила украинцев помочь ей найти причастных юридических лиц этого шоу в России.

"Это не первая кража моих произведений. И речь идет не о краже одной песни "Тримай". И даже не о том, что это жена Пескова. Речь идет об апроприации (присвоении) культурного наследия украинцев. Я осознаю, что осудить виновных будет нелегко. Обращаюсь ко всем украинцам, в частности, и за рубежом, помочь мне с поиском и установлением причастных юридических лиц этого "шоу". Украинская песня — это оружие. И это тот случай, когда мы должны объединяться, чтобы отстоять свое", — прокомментировала Кристина Соловий.

Публикация со страницы Кристины Соловой
Певица Кристина Соловий о похищении своей песни. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что ведущая Маша Ефросинина публично поругалась с певицей Кристиной Соловий.

Ранее мы рассказывали о том, что певица Кристина Соловий впервые высказалась по поводу романа с Сергеем Жаданом.

Также мы сообщали о том, что украинская артистка Кристина Соловий высказалась о певицах, которые не ездят на фронт.

Маша Ефросинина
Кристина Соловий
шоу-бизнес
украинские звезды

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