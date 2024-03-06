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Христина Соловій вперше прокоментувала роман з Сергієм Жаданом

6 березня 2024 23:11
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Христина Соловій вперше прокоментувала роман з Сергієм Жаданом
Співачка Христина Соловій. Фото: стоп-кадр випуску "Екзамен"
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська співачка Христина Соловій розповіла історію її стосунків з письменником і музикантом Сергієм Жаданом. Роман закінчився сумно для обох зірок. 

Про це вона розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніной.

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Співачка Христина Соловій вперше розповіла про свої стосунки з письменником Сергієм Жаданом. У мережі про їхній роман почали ширитись чутки після виходу її кліпу "Юність", в якому пара пристрастно цілувалась. Як виявилось — це був розпал їхнього кохання. 

Жадан запросив артистку до себе в подкаст, і вона погодилась. Після спілкування він захотів дізнатися про неї більше, пізніше між ними спалахнула пристрасть — так, за словами співачки, й розпочалися їхні стосунки.

"Це було 23 лютого 2022 року. Ввечері він почав писати мені, що він хотів би зі мною випити. У нас зав'язалося романтичне онлайн-спілкування, яке тривало декілька місяців. Він писав вірші, я відповідала йому, надсилала селфі свої, які він просив скинути мені. В офлайн-стосунки перейшли тоді, коли про це ніхто не говорив публічно. Я просила це подавати як творчий тандем. Я на той момент ще була в стосунках, і Сергій був у шлюбі. Це був космічний союз", — розповіла Соловій. 

Опісля артисти разом випустили спільний трек — "Серце", який виклав шквал обурення вірян через поцілок ЛГБТ-пари у церкві.

Ця ситуація та інші, про які Соловій не захотіла розповідати, привели до занепаду їхнього роману і врешті-решт все закінчилось. Щоправда, співачка жалкує, що не була чесною з Жаданом і про її "нового" чоловіка він дізнався самостійно.

"Він дуже цього хотів, я трошки впала в ілюзію, що я не можу йому цього не дати, але зрештою я закохалась, і все сталось, як сталось. Це була дуже напружена історія, яка дуже потрепала всім нерви. Було непросто. Я зараз на антидепресантах від моменту, як закінчилася стосунки", — поділилась співачка.

Христина Соловій вперше розповіла про роман з Сергієм Жаданом
Сергій Жадан і Христина Соловій у кліпі "Юність". Фото: стоп-кадр

Христина Соловій нині закохана в чоловіка, який на 11 років її старше. Ім'я обранця вона не оголошує, але розповіла, що відчуває з ним себе щасливою та наповненою.

Раніше Соловій заявила, що руки Єфросиніної "у крові українців".

Також Жадан розлучився після 15 років шлюбу заради Соловій.

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Сергій Жадан
Христина Соловій
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українські зірки

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