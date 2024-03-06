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Христина Соловий впервые прокомментировала роман с Сергеем Жаданом

6 марта 2024 23:11
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Христина Соловий впервые прокомментировала роман с Сергеем Жаданом
Певица Христина Соловий. Фото: стоп-кадр выпуска "Экзамен"
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинская певица Христина Соловий рассказала историю ее отношений с писателем и музыкантом Сергеем Жаданом. Роман закончился грустно для обеих звезд.

Об этом она рассказала в интервью Маше Єфросининой.

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Певица Христина Соловий впервые рассказала о своих отношениях с писателем Сергеем Жаданом. В сети об их романе начали распространяться слухи после выхода ее клипа "Юность", в котором пара страстно целовалась. Как оказалось, это был разгар их любви.

Жадан пригласил артистку к себе в подкаст, и она согласилась. После общения он решил узнать про нее больше, позже между ними пробежала искра страсти — так и начались их отношения.

"Это было 23 февраля 2022 года. Вечером он начал писать мне, что он хотел бы со мной выпить. У нас завязалось романтическое онлайн-общение, которое длилось несколько месяцев. Он писал стихи, я отвечала ему, посылала селфи свои, которые он просил сбросить меня. В офлайн-отношения перешли тогда, когда об этом никто не говорил публично. Я просила это подавать как творческий тандем. Я на тот момент еще была в отношениях, и Сергей был в браке. Это был космический союз", — рассказала Соловий.

Затем артисты вместе выпустили общий трек — "Сердце", который вызвал шквал возмущения верующих из-за поцелуя ЛГБТ-пары в церкви.

Эта ситуация и другие, о которых Соловий не захотела рассказывать, привели к упадку их романа, и наконец все закончилось. Правда, певица сожалеет, что не была честной с Жаданом и о ее "новом" мужчине он узнал самостоятельно.

"Он очень этого хотел, я немного впала в иллюзию, что я не могу ему этого не дать, но в конце концов я влюбилась, и все произошло как произошло. Это была очень напряженная история, которая очень потрепала всем нервы. Было непросто. Я сейчас на антидепрессантах, с момента окончания отношений", — поделилась певица.

Кристина Соловой впервые рассказала о романе с Сергеем Жаданом
Сергей Жадан и Христина Соловий в клипе "Юность". Фото: стоп-кадр

Христина Соловий сейчас влюблена в мужчину, который на 11 лет ее старше. Имя избранника она не объявляет, но рассказала, что чувствует себя счастливой и наполненной.

Ранее Соловий заявила, что руки Ефросининой "в крови украинцев".

Также Жадан развелся после 15 лет брака ради молодой артистки.

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Сергей Жадан
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