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Жадан отреагировал на скандальные признания Христины Соловий

7 марта 2024 21:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Жадан отреагировал на скандальные признания Христины Соловий
Сергей Жадан. Фото: instagram.com/serhiy_zhadan
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинский писатель Сергей Жадан прокомментировал рассказ его бывшей девушки Христины Соловий об их отношениях. Он, вероятно, шокирован реакцией украинцев на эту историю.

Свое возмущение он выразил в X.

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Недавно певица Христина Соловой призналась, что бросила Сергея Жадана ради другого мужчины. Эта новость подняла волну хейта в сторону девушки, и многие украинцы решили поддержать писателя в соцсетях.

Жадан не понял такой реакции и явно не собирается делиться своим ощущением их романа.

"Что за х*ня? Что происходит?" — прокомментировал артист посты о его отношениях с Соловий.

Реакция Сергея Жадана. Фото: twitter.com/serhiy_zhadan
Реакция Сергея Жадана. Фото: twitter.com/serhiy_zhadan
Реакция Сергея Жадана. Фото: twitter.com/serhiy_zhadan
Реакция Сергея Жадана. Фото: twitter.com/serhiy_zhadan
Реакция Сергея Жадана. Фото: twitter.com/serhiy_zhadan
Реакция Сергея Жадана. Фото: twitter.com/serhiy_zhadan
Реакция Сергея Жадана. Фото: twitter.com/serhiy_zhadan
Реакция Сергея Жадана. Фото: twitter.com/serhiy_zhadan

Что предшествовало обсуждению в соцсетях

Христина Соловий сходила на интервью к Маше Ефросининой и рассказала, что оставила Сергея Жадана. Их роман начался еще 23 февраля 2022 года с онлайн-переписки.

"У нас завязалось романтическое онлайн-общение, которое длилось несколько месяцев. Он писал стихи, я отвечала ему, присылала селфи свои, которые он просил сбросить. В офлайн-отношения перешли тогда, когда об этом никто не говорил публично. Я просила это подавать как творческий тандем. Я на тот момент еще была в отношениях, и Сергей был в браке. Это был космический союз", — рассказала Соловий.

Маша Ефросинина и Кристина Соловой на интерв.
Маша Ефросинина и Христина Соловий на интервью. Фото: стоп-кадр

После страстных отношений и совместного сотрудничества она встретила другого мужчину и влюбилась. Однако не сразу призналась в этом Жадану. Певица сожалеет о том, что неправильно закончила свои отношения с украинским писателем.

Ранее Маша Ефросинина прокомментировала скандальный разговор с Соловий.

Также певица поделилась печальной историей о краже ее песен россиянами.

скандал
роман
Маша Ефросинина
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Кристина Соловий
украинские звезды

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