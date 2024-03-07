Жадан отреагировал на скандальные признания Христины Соловий
Украинский писатель Сергей Жадан прокомментировал рассказ его бывшей девушки Христины Соловий об их отношениях. Он, вероятно, шокирован реакцией украинцев на эту историю.
Свое возмущение он выразил в X.
Жадан прокомментировал романтическую исповедь Соловий
Недавно певица Христина Соловой призналась, что бросила Сергея Жадана ради другого мужчины. Эта новость подняла волну хейта в сторону девушки, и многие украинцы решили поддержать писателя в соцсетях.
Жадан не понял такой реакции и явно не собирается делиться своим ощущением их романа.
"Что за х*ня? Что происходит?" — прокомментировал артист посты о его отношениях с Соловий.
Что предшествовало обсуждению в соцсетях
Христина Соловий сходила на интервью к Маше Ефросининой и рассказала, что оставила Сергея Жадана. Их роман начался еще 23 февраля 2022 года с онлайн-переписки.
"У нас завязалось романтическое онлайн-общение, которое длилось несколько месяцев. Он писал стихи, я отвечала ему, присылала селфи свои, которые он просил сбросить. В офлайн-отношения перешли тогда, когда об этом никто не говорил публично. Я просила это подавать как творческий тандем. Я на тот момент еще была в отношениях, и Сергей был в браке. Это был космический союз", — рассказала Соловий.
После страстных отношений и совместного сотрудничества она встретила другого мужчину и влюбилась. Однако не сразу призналась в этом Жадану. Певица сожалеет о том, что неправильно закончила свои отношения с украинским писателем.
Ранее Маша Ефросинина прокомментировала скандальный разговор с Соловий.
Также певица поделилась печальной историей о краже ее песен россиянами.
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