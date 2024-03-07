Маша Єфросиніна вперше прокоментувала скандал із Христиною Соловій

Ведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

У мережі наробило галасу інтерв'ю української співачки Христини Соловій українській телеведучій Маші Єфросиніній. Соловій заявила, що ті, хто налагоджував стосунки з Росією всі ці роки, винні і мають відповідати за "кров на своїх руках".

Маша Єфросиніна вперше прокоментувала у соціальній мережі

резонанс, який викликало інтерв'ю.

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Зірка зазначила, що очікувала такої реакції, та її вразила найбільше, як журналістку, позиція глядачів.

"Ви неабияк здивовані тим, що ми залишили у випуску нашу жорстку принципову суперечку. Мовляв, Єфросиніна, ти ж авторка каналу, можеш видалити, й таке інше. Прикро таке читати, прикро, що ви таке допускаєте. Я завжди декларувала свою позицію, в мене на каналі мають звучати справжні думки, реальних людей. Навіть якщо я ці думки не поділяю, не згодна з ними як громадянка України. Але я точно не буду мовчати, якщо на мій погляд вони перетинають мої особисті принципи, позиції", — сказала Маша.

Ведуча Маша Єфросиніна Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

За словами ведучої, так ми можемо вибудувати демократичні медіа в європейській країні, за яку ми боремося. Демократичні медіа — це прозорість, наявність думки, яка її не влаштовує, або яка може бути їй неприємна або ображати.

"Я показала, як я можу відповідати тоді, коли я не згодна. Так було і так буде. Друге — це більша прикристь, тому що ми з вами, і ті хто мене поважає, і ті хто мене ненавидить, всі сьогодні погоджуються, що ми по горло захлинаємося в срачах. І мені хотілося б запропонувати відходити від срачів про минуле", — говорить ведуча.

Зірка попросила, не ображати один одного за те, що було у минулому, за що всі вже зробили свої висновки, пропрацювали помилки, живуть і борються за свою ідентичність та правду.

"Годі сратися за минуле. Давайте фокусуватися на майбутньому. Там теж є місце дискусіям, повірте. Там теж є багато тем. Але це призведе до того, чого ми прагнемо. До вибудови критичного мислення і до демократичної держави, де кожен має свій голос і водночас може чути опонента й вимовляти свою точку зору. Не забувайте, що ми люди", — підсумувала вона.

Нагадаємо, співачка Христина Соловій розповіла про свої стосунки з відомим поетом. А ведуча Маша Єфросиніна пригадала, як зустріла повномасштабну війну.