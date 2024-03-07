Маша Єфросиніна вперше прокоментувала скандал із Христиною Соловій
У мережі наробило галасу інтерв'ю української співачки Христини Соловій українській телеведучій Маші Єфросиніній. Соловій заявила, що ті, хто налагоджував стосунки з Росією всі ці роки, винні і мають відповідати за "кров на своїх руках".
Маша Єфросиніна вперше прокоментувала у соціальній мережі
резонанс, який викликало інтерв'ю.
Маша Єфросиніна закликала думати про майбутнє
Зірка зазначила, що очікувала такої реакції, та її вразила найбільше, як журналістку, позиція глядачів.
"Ви неабияк здивовані тим, що ми залишили у випуску нашу жорстку принципову суперечку. Мовляв, Єфросиніна, ти ж авторка каналу, можеш видалити, й таке інше. Прикро таке читати, прикро, що ви таке допускаєте. Я завжди декларувала свою позицію, в мене на каналі мають звучати справжні думки, реальних людей. Навіть якщо я ці думки не поділяю, не згодна з ними як громадянка України. Але я точно не буду мовчати, якщо на мій погляд вони перетинають мої особисті принципи, позиції", — сказала Маша.
За словами ведучої, так ми можемо вибудувати демократичні медіа в європейській країні, за яку ми боремося. Демократичні медіа — це прозорість, наявність думки, яка її не влаштовує, або яка може бути їй неприємна або ображати.
"Я показала, як я можу відповідати тоді, коли я не згодна. Так було і так буде. Друге — це більша прикристь, тому що ми з вами, і ті хто мене поважає, і ті хто мене ненавидить, всі сьогодні погоджуються, що ми по горло захлинаємося в срачах. І мені хотілося б запропонувати відходити від срачів про минуле", — говорить ведуча.
Зірка попросила, не ображати один одного за те, що було у минулому, за що всі вже зробили свої висновки, пропрацювали помилки, живуть і борються за свою ідентичність та правду.
"Годі сратися за минуле. Давайте фокусуватися на майбутньому. Там теж є місце дискусіям, повірте. Там теж є багато тем. Але це призведе до того, чого ми прагнемо. До вибудови критичного мислення і до демократичної держави, де кожен має свій голос і водночас може чути опонента й вимовляти свою точку зору. Не забувайте, що ми люди", — підсумувала вона.
Нагадаємо, співачка Христина Соловій розповіла про свої стосунки з відомим поетом. А ведуча Маша Єфросиніна пригадала, як зустріла повномасштабну війну.
Читайте Новини.LIVE!