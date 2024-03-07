Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Wow arrow Маша Ефросинина впервые прокомментировала скандал с Христиной Соловий arrow

Маша Ефросинина впервые прокомментировала скандал с Христиной Соловий

7 марта 2024 11:24
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Маша Ефросинина впервые прокомментировала скандал с Кристиной Соловой
Ведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

В сети наделало шума интервью украинской певицы Христины Соловий украинской телеведущей Маше Ефросининой. Соловий заявила, что те, кто налаживал отношения с Россией все эти годы, должны отвечать за "кровь на своих руках".

Маша Ефросинина впервые прокомментировала в социальной сети
резонанс, вызвавший интервью.

Читайте также:

Маша Ефросинина призвала думать о будущем

Звезда отметила, что ожидала такой реакции, и ее поразила больше всего, как журналистку, позиция зрителей.

"Вы очень удивлены тем, что мы оставили в выпуске наш жесткий принципиальный спор. Мол, Ефросинина, ты же автор канала, можешь удалить, и так далее. Обидно такое читать, досадно, что вы такое допускаете. Я всегда декларировала свою позицию, у меня на канале должны звучать настоящие мнения, реальных людей. Даже если я эти мнения не разделяю, не согласна с ними как гражданка Украины. Но я точно не буду молчать, если на мой взгляд они пересекают мои личные принципы, позиции", — сказала Маша.

 

Ведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Ведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

По словам ведущей, мы можем выстроить демократические медиа в европейской стране, за которую мы боремся. Демократические медиа — это прозрачность, наличие мысли, которая ее не устраивает или которая может быть ей неприятна или оскорблять.

"Я показала, как я могу отвечать тогда, когда я не согласна. Так было и так будет. Второе — это большая досада, потому что мы с вами, и те, кто меня уважает, и те, кто меня ненавидит, все сегодня соглашаются, что мы по горло захлебываемся в срачах. И мне хотелось бы предложить отходить от срачей о прошлом", — говорит ведущая.

Звезда попросила не обижать друг друга за то, что было в прошлом, ведь все уже сделали свои выводы, проработали ошибки, живут и борются за свою идентичность и правду.

 

"Хватит сражаться за прошлое. Давайте фокусироваться на будущем. Там тоже есть место дискуссиям, поверьте. Там тоже есть много тем. Но это приведет к тому, к чему мы стремимся. К построению критического мышления и к демократическому государству, где каждый имеет свой голос и в то же время может слышать оппонента и произносить свою точку зрения. Не забывайте, что мы люди", — подытожила она.

Напомним, певица Христина Соловий рассказала о своих отношениях с известным поэтом. А ведущая Маша Ефросинина вспомнила, как встретила полномасштабную войну.

скандал
Маша Ефросинина
Кристина Соловий
украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024
Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта