Маша Ефросинина впервые прокомментировала скандал с Кристиной Соловой

Ведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

В сети наделало шума интервью украинской певицы Христины Соловий украинской телеведущей Маше Ефросининой. Соловий заявила, что те, кто налаживал отношения с Россией все эти годы, должны отвечать за "кровь на своих руках".

Маша Ефросинина впервые прокомментировала в социальной сети

резонанс, вызвавший интервью.

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Звезда отметила, что ожидала такой реакции, и ее поразила больше всего, как журналистку, позиция зрителей.

"Вы очень удивлены тем, что мы оставили в выпуске наш жесткий принципиальный спор. Мол, Ефросинина, ты же автор канала, можешь удалить, и так далее. Обидно такое читать, досадно, что вы такое допускаете. Я всегда декларировала свою позицию, у меня на канале должны звучать настоящие мнения, реальных людей. Даже если я эти мнения не разделяю, не согласна с ними как гражданка Украины. Но я точно не буду молчать, если на мой взгляд они пересекают мои личные принципы, позиции", — сказала Маша.

Ведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

По словам ведущей, мы можем выстроить демократические медиа в европейской стране, за которую мы боремся. Демократические медиа — это прозрачность, наличие мысли, которая ее не устраивает или которая может быть ей неприятна или оскорблять.

"Я показала, как я могу отвечать тогда, когда я не согласна. Так было и так будет. Второе — это большая досада, потому что мы с вами, и те, кто меня уважает, и те, кто меня ненавидит, все сегодня соглашаются, что мы по горло захлебываемся в срачах. И мне хотелось бы предложить отходить от срачей о прошлом", — говорит ведущая.

Звезда попросила не обижать друг друга за то, что было в прошлом, ведь все уже сделали свои выводы, проработали ошибки, живут и борются за свою идентичность и правду.

"Хватит сражаться за прошлое. Давайте фокусироваться на будущем. Там тоже есть место дискуссиям, поверьте. Там тоже есть много тем. Но это приведет к тому, к чему мы стремимся. К построению критического мышления и к демократическому государству, где каждый имеет свой голос и в то же время может слышать оппонента и произносить свою точку зрения. Не забывайте, что мы люди", — подытожила она.

Напомним, певица Христина Соловий рассказала о своих отношениях с известным поэтом. А ведущая Маша Ефросинина вспомнила, как встретила полномасштабную войну.