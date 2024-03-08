Єфросиніна та Соловій пообіцяли показати повну версію суперечки та назвали умову

Ведуча Маша Єфросиніна та співачка Христина Соловій. Фото: скрін з відео

Після того, як у мережі наробило галасу інтерв'ю відомої української співачки Христини Соловій телеведучій Маші Єфросиніній, зірки вирішили спрямувати весь негатив на благодійну ціль. Вони погодилися показати повну версію інтерв'ю зі скандалом у тому випадку, якщо підписники допоможуть їм зібрати певну суму коштів на потреби 3 штурмової бригади в Авдіївці.

Про це повідомила телеведуча на своїй сторінці в Instagram.

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Телеведуча Маша Єфросиніна та співачка Христина Соловій нагадали українцям про те, що єдиним ворогом у розпал війни для нас є росіяни, та вирішили спрямувати резонансу суперечку на крок до нашої перемоги.

Телеведуча пообіцяла опублікувати для українців повну версію їх бесіди із Соловій у тому випадку, якщо вдасться закрити благодійний збір на відновлення поранених військових 3 штурмової бригади, які боронять нашу країну під Авдіївкою.

Загалом на реабілітацію наших захисників зірки планують зібрати 1 мільйон гривень.

"В українському соціумі завжди має бути місце діалогу. Ми по-різному проживали і проживаємо це життя, маємо різний досвід та погляди. Але ворог у нас — спільний — рос/я. Тому вперше в історії українські ср*чі будуть працювати на нашу спільну перемогу", — звернулися до своєї аудиторії українські знаменитості.

Раніше Маша Єфросиніна прокоментувала скандальну розмову з Соловій. Також співачка поділилась сумною історією про крадіжку її пісень росіянами.