Ефросинина и Соловий пообещали показать полную версию спора и назвали условие

Ведущая Маша Ефросинина и певица Христина Соловой. Фото: скрин с видео

После того, как в сети наделало шум интервью известной украинской певицы Христины Соловий телеведущей Маше Ефросининой, звезды решили направить весь негатив на благотворительную цель. Они согласились показать полную версию интервью со скандалом в том случае, если подписчики помогут им собрать определенную сумму средств на нужды 3 штурмовой бригады в Авдеевке.

Об этом сообщила телеведущая на своей странице в Instagram.

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Телеведущая Маша Ефросинина и певица Христина Соловий напомнили украинцам о том, что единственным врагом в разгар войны для нас являются россияне и решили направить резонансный спор на шаг к нашей победе.

Телеведущая пообещала опубликовать для украинцев полную версию их беседы с Соловий в том случае, если удастся закрыть благотворительный сбор на восстановление раненых военных 3 штурмовой бригады, которые защищают нашу страну под Авдеевкой.

В общей сложности на реабилитацию наших защитников звезды планируют собрать 1 миллион гривен.

"В украинском социуме всегда должно быть место диалога. Мы по-разному проживали и проживаем эту жизнь, имеем разный опыт и взгляды. Но враг у нас — общий — русский. Поэтому впервые в истории украинские ср*чи будут работать на нашу общую победу", — обратились к своей аудитории украинские знаменитости.

Ранее Маша Ефросинина прокомментировала скандальный разговор с Соловий. Также певица поделилась печальной историей о краже ее песен россиянами.