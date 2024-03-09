Песни Христины Соловий доступны на российских стриминговых платформах
После громкого интервью певицы Христины Соловий шоувумен Маше Ефросининой оказалось, что ее репертуар доступен для прослушивания на территории РФ. Также на сервисах страны-террориста есть и ее дуэт с фронтменом группы "Воплі Відоплясова" Олегом Скрипкой.
Об этом сообщают Telegram-каналы.
Музыка Христины Соловий доступна в РФ
Песни Соловий можно прослушать на сервисах "Яндекс Музыка" и "VK Музыка". Эти платформы выплачивают артистам вознаграждение за каждое прослушивание и платят налоги в российский бюджет. Впрочем, скорее всего, поддерживающая ВСУ Христина не предоставляла права на использование ее композиций.
На "Яндекс Музыка" треки заливают либо сами артисты, либо их компании-лейбли. В зависимости от того, кто размещает, поступают доходы от монетизации. Впрочем, в этом случае, кто именно предоставлял права на публикацию треков Соловий — не уточняется.
Другие артисты на российских платформах
Отметим, что Соловий не единственная украинский артист, чьи композиции можно прослушать в том же VK, который запрещен в нашей стране. Так, например, музыку участника шоу "Голос країни-13" Romario Punch присутствует на стриминговой платформе ресурса "Яндекс".
Что касается Соловий, то это не первый раз, когда россияне незаконно используют музыку Христины. Так, например, жена пресс-секретаря Путина, Дмитрия Пескова, Татьяна Навка, привлекла в свое ледовое шоу переписанную на русском языке песню "Тримай". Соловий собиралась судиться с путинистами, но пока таких механизмов нет.
Напомним, ранее мы писали, что писатель, музыкант Сергей Жадан отреагировал на скандальные признания Христины Соловий по поводу их романа. Также мы рассказывали, что шоувумен Маша Ефросинина и Соловий пообещали показать полную версию спора и назвали условие.
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