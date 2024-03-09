Песни Христины Соловий доступны на российских стриминговых платформах

Певица Христина Соловий. Фото: Instagram/soloviyka

После громкого интервью певицы Христины Соловий шоувумен Маше Ефросининой оказалось, что ее репертуар доступен для прослушивания на территории РФ. Также на сервисах страны-террориста есть и ее дуэт с фронтменом группы "Воплі Відоплясова" Олегом Скрипкой.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

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Музыка Христины Соловий доступна в РФ

Песни Соловий можно прослушать на сервисах "Яндекс Музыка" и "VK Музыка". Эти платформы выплачивают артистам вознаграждение за каждое прослушивание и платят налоги в российский бюджет. Впрочем, скорее всего, поддерживающая ВСУ Христина не предоставляла права на использование ее композиций.

Скриншоты: Telegram

На "Яндекс Музыка" треки заливают либо сами артисты, либо их компании-лейбли. В зависимости от того, кто размещает, поступают доходы от монетизации. Впрочем, в этом случае, кто именно предоставлял права на публикацию треков Соловий — не уточняется.

Скриншот: Telegram

Другие артисты на российских платформах

Отметим, что Соловий не единственная украинский артист, чьи композиции можно прослушать в том же VK, который запрещен в нашей стране. Так, например, музыку участника шоу "Голос країни-13" Romario Punch присутствует на стриминговой платформе ресурса "Яндекс".

Что касается Соловий, то это не первый раз, когда россияне незаконно используют музыку Христины. Так, например, жена пресс-секретаря Путина, Дмитрия Пескова, Татьяна Навка, привлекла в свое ледовое шоу переписанную на русском языке песню "Тримай". Соловий собиралась судиться с путинистами, но пока таких механизмов нет.

Напомним, ранее мы писали, что писатель, музыкант Сергей Жадан отреагировал на скандальные признания Христины Соловий по поводу их романа. Также мы рассказывали, что шоувумен Маша Ефросинина и Соловий пообещали показать полную версию спора и назвали условие.